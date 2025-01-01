بالأسماء .. وصول أسرى فلسطينيين محررين إلى تركيا وماليزيا ضمن صفقة التبادل

القدس المحتلة / سما /

أعلن مكتب إعلام الأسرى وصول دفعات جديدة من الأسرى الفلسطينيين المحررين والمبعدين قسرًا إلى كل من تركيا وماليزيا، ضمن صفقة "طوفان الأحرار"، التي جرى تنفيذها على مراحل برعاية مصرية وقطرية، واكتملت إجراءاتها خلال عام 2025.

وأوضح المكتب، في بيان، أن تركيا استقبلت الدفعة السابعة من الأسرى المحررين، والتي ضمّت 10 أسرى، هم: أيمن عبد المجيد سدر، محمود موسى عيسى، رائد أحمد أبو ضاهر، أحمد عادل سعادة، أحمد ناصر الشرباتي، باهر محمد بدر، قاسم عارف عصافرة، محمد عبد الباسط حروب، جعفر حمدي الزعتري، ويوسف سعيد زهور، ليرتفع بذلك عدد الأسرى الذين وصلوا إلى الأراضي التركية منذ بدء تنفيذ الصفقة إلى 59 أسيرًا محررًا.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، توزّع الأسرى الذين استقبلتهم تركيا على سبع دفعات متتالية، شملت في مجملها الأسرى التالية أسماؤهم: خليل سراحنة، حافظ شرايعة، محمد أبو سطحة، حسام حلبي، إسحق طاهر صلاح عرفة، بهجت محمود جميل شقيرات، رمضان عيد رمضان مشاهرة، ساجد أحمد سليم أبو غلوس، عمار صدقي سليم أبو غلوس، فهمي عيد رمضان مشاهرة، محمد عودة إسحق عودة، ليلي أيوب محمد أبو رجيلة، سائد عبد السميع سليمان زيد، مؤيد شكري عبد الحميد حماد، مضر موسى أحمد أبو دية، محمود حماد محمود شريتح، موسى آدم سالم خليل، شادي عبد السميع سليمان زيد، محمود أسعد محمود عيسى، مراد البرغوثي، جهاد النجار، أحمد عارف خليل العصافرة، أحمد قاسم جميل أبو عواد، راغب أحمد محمد عليوة، رائد عيسى محمد الحروب، رأفت راجي محمود البطاط، عبد الناصر عطا الله شاكر عيسى، عثمان سعيد أحمد سعيد، علاء راتب عبد اللطيف قبها، عماد نعيم صالح الشريف، محمد خليل عدنان داود أبو سنينة، هيثم إسماعيل عبد الفتاح البطاط، يوسف حسن أحمد قيسية، يوسف خالد مصطفى كميل، نائل البرغوثي، ربيع شبلي، شادي عودة، عمر طه، يسري الجولاني، إسماعيل حجازي، أحمد طالب خضر حمد، بشير أحمد عودة حروب، بهاء الدين علي حسن العدم، محمد أحمد محمد الحج صالح، محمد جبر عودة حروب، محمد نايف محمد بركات، محمود صدقي سليمان رضوان، نافذ نايف سليم حاج حسين، وعلي عبد الهادي البو.

أفاد المكتب بأن ماليزيا استقبلت 15 أسيرًا محررًا ضمن الصفقة نفسها، وهم: محمد القواسمي من الخليل، لؤي العويوي من الخليل، علاء الدمنهوري من أريحا، عبد الناصر رزق من أريحا، يحيى الهيموني من الخليل، سهيل القوقا من نابلس، عبد الله القوقا من نابلس، علاء غنيم من نابلس، محمد علان من بيت لحم، محمود ردايدة من بيت لحم، عبد اللطيف منير من جنين، عبد الله حامد من رام الله، إياد نصار من طولكرم، خالد قطينة من القدس، وعبد الله الشرباتي من القدس.

وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن إبعاد الأسرى المحررين إلى خارج فلسطين يأتي في إطار سياسة الاحتلال بفرض النفي القسري كشرط للإفراج، وهو ما يُعد انتهاكًا للقانون الدولي وحق الأسرى في العودة إلى وطنهم، مؤكدًا أن صفقة "طوفان الأحرار" أسفرت عن الإفراج عن 3985 أسيرًا فلسطينيًا على مدار ثلاث مراحل متتالية.