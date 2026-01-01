وفاة طفل في دير البلح جراء البرد الشديد والاحتلال يواصل عمليات نسف بغزة وقصف مدفعي بالبريج

غزة / سما/

توفي طفل، صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، جراء البرد الشديد، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها المواطنون، لا سيما النازحون.

وفي السياق، أعلنت طواقم الإنقاذ صباح اليوم، عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين، نتيجة انهيار أجزاء من مبنيين كانا متضررين من قصف سابق، بفعل الأمطار الغزيرة والرياح العاتية، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال شديد الخطورة، وأن المباني المتضررة لم تعد ملاذًا آمنًا للسكان.

وفي الوقت ذاته، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذت ثلاث عمليات نسف لمنازل ومنشآت جنوب شرق مدينة غزة، فيما قصفت مدفعيته المناطق الشرقية لمخيم البريج، وأطلقت الآليات العسكرية نيران رشاشاتها باتجاه شرقي مدينة خان يونس.

كما شن الطيران الحربي غارات عنيفة على المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع، في تصعيد جديد من شأنه تعميق معاناة المواطنين والنازحين، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية.