جيل غزة سبب رئيسي ..شرخ إسرائيل" يمزق حركة "اجعل أمريكا عظيمة مجددًا" (MAGA)

طوال 40 عامًا، كانت الصهيونية المسيحية قوة مؤثرة في السياسة الأمريكية. جيل جديد من اليمين يتلقى إشاراته من مكان آخر.

30 ديسمبر 2025

عندما ينظر المؤرخون إلى الفترة الرئاسية الثانية للرئيس ترامب، قد يرونها ذروة الدعم الثابت للحزب الجمهوري لإسرائيل. وقد يرونها أيضًا اللحظة التي بدأ فيها التحالف الذي يدعم هذا الدعم – بين المسيحيين الإنجيليين ومؤسسة السياسة الخارجية الجمهورية – في التصدع.

لعقود، كان الدعم الثابت لليمين الأمريكي لإسرائيل أمرًا مؤكدًا بشكل فعال، وقد أكدت إجراءات إدارة ترامب فقط قوة هذه الرابطة. منح الرئيس إسرائيل حرية كاملة في قصف غزة ومهاجمة أعدائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حتى أنه انضم إلى هجوم على المنشآت النووية الإيرانية هذا الصيف؛ تفاوض على صفقة سلام في غزة تفضل إسرائيل؛ دافع عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – الضيف في مار-أ-لاغو هذا الأسبوع – في مواجهة محاكمته المستمرة بتهم فساد. وأقرب إلى الداخل، ضغطت الإدارة على الجامعات للتصدي للنشطاء المؤيدين للفلسطينيين.

لكن داخل الحزب الجمهوري، يبدو أن شيئًا ما يتغير. وجد استطلاع حديث أجراه معهد مانهاتن للناخبين الجمهوريين على مستوى البلاد أن أغلبية الناخبين التقليديين في الحزب لا يزالون مؤيدين بشدة لإسرائيل، لكن "أقلية كبيرة" من الناخبين الجمهوريين الجدد – الأصغر سنًا، والأكثر تنوعًا، والأكثر احتمالًا للتصويت للديمقراطيين في الماضي – أكثر انتقادًا للدولة اليهودية.

غالبًا ما تكون مشاعرهم أكثر قتامة من مجرد النقد. وجد استطلاع معهد مانهاتن أن عددًا كبيرًا من الناخبين الجمهوريين الشباب أبلغوا عن آراء عنصرية أو معادية للسامية علنًا. كانت بعض التعليقات خلال مجموعة نقاش مصاحبة مع 20 محافظًا من جيل "الزا" (Gen Z) مخيفة للغاية: أشاد أحد المشاركين بـ"قيم القيادة" لهتلر. وادعى آخر أن لإسرائيل صلات بالاتجار بالبشر. وقال آخر إن اليهود "قوة للشر".

قد يكون من الصعب فصل النقد المتزايد لليمين تجاه إسرائيل – والذي يُطرح غالبًا على أساس المصلحة الذاتية الأمريكية – عن تصاعد معاداة السامية داخل صفوف الجمهوريين. العديد من الأيديولوجيات التي أعادت حركة "اجعل أمريكا عظيمة مجددًا" إحياءها، مثل القومية، والقومية المسيحية، والشوفينية، لم تساعد فقط في تأجيج الهجمات على الدعم الأمريكي لإسرائيل؛ بل وفرت غطاءً سياسيًا لمعاداة السامية التي كانت تتفجر منذ أيام ما يسمى باليمين البديل (alt-right).

يبدو الآن أن وسائل الإعلام والنشطاء من اليمين في حرب أهلية مفتوحة بشأن مسألة إسرائيل. ووصفت كانداس أوينز الدولة اليهودية بأنها "شيطانية"، بينما تروّج لنظريات مؤامرة متطرفة معادية لإسرائيل في برنامجها الأسبوعي الشهير على يوتيوب. وعلى مقربة من التيار السائد، وصف تاكر كارلسون، أحد أكثر الأصوات تأثيرًا في حركة MAGA، الصهيونية المسيحية بأنها "فيروس دماغي" ووصف الدعم الإنجيلي لإسرائيل بأنه "هرطقة مسيحية". في أواخر أكتوبر، استضاف على برنامجه على يوتيوب المؤثر القومي الأبيض ومعاداة السامية البارز نيك فوينتس؛ ما زالت تبعات ذلك تمزق مؤسسة التراث (Heritage Foundation)، وهي مؤسسة في قلب Establishment الحزب الجمهوري. هذا الشهر، تبادل كارلسون وستيف بانون، الشوفيني الآخر، الشتائم مع بن شابيرو، المحافظ المؤيد لإسرائيل واليهودي المتدين، في مؤتمر Turning Point USA في فينيكس.

نائب الرئيس جي.دي. فانس – وهو مقرب من كارلسون وهو، في الوقت الراهن، الزعيم الفعلي المستقبلي لحركة MAGA – كان غير ملتزم بشكل واضح بشأن المعركة. وسط الاضطرابات المستمرة، لم يذكر إسرائيل حتى خلال خطابه في مؤتمر Turning Point، كما لم يدن تصاعد معاداة السامية في اليمين، قائلاً بدلاً من ذلك إنه لا يؤمن بـ"اختبارات النقاء". وقال: "عندما أقول إنني سأقاتل إلى جانبكم، أعني جميعكم – كل واحد منكم".

تحالف دام أكثر من أربعة عقود

لأكثر من أربعة عقود، كان التحالف بين الإنجيليين والمحافظين المؤيدين لإسرائيل قوة فريدة من نوعها تقريبًا في السياسة الأمريكية، حيث شكّل ليس فقط السياسة الخارجية ولكن أيضًا الانتخابات المحلية، مع تدفق التبرعات بحرية كل دورة انتخابية من الجماعات والأفراد المسيحيين المؤيدين لإسرائيل إلى المرشحين الجمهوريين المؤيدين لإسرائيل.

التحالفات السياسية قابلة للزوال بطبيعتها. يتم إنشاؤها لتعزيز المصالح المشتركة التي لا بد أن تتباين في مرحلة ما. لكن هذا التحالف بالذات كان غير عادي من البداية. لم يُبنَ فقط على الاعتقاد بأن الدفاع عن إسرائيل يصب في المصالح الاستراتيجية لأمريكا، ولكن أيضًا على الإيمان: رأى العديد من المسيحيين الإنجيليين الذين شكّلوا لفترة طويلة جوهر قاعدة الحزب الجمهوري أن عودة الشعب اليهودي إلى وطنه التوراتي وانتصاراته العسكرية اللاحقة غير المحتملة على أعدائهم العرب هي عناية إلهية، علامة على أن المجيء الثاني بات وشيكًا. الآن، أنواع أخرى من المسيحية تتجذر في دوائر القوة المحافظة. عدد متزايد من الإنجيليين يتبنون فهمًا مختلفًا جدًا للنبوءات التوراتية عن عودة المسيح، بينما ينجذب مسيحيون مؤثرون آخرون – بما في ذلك فانس – نحو الكاثوليكية. في نفس اللحظة، يدفع العديد من الجمهوريين من أجل انسحاب قومي من الالتزامات الأمريكية في الخارج.

بعبارة أخرى، القوى نفسها التي بنت هذا التحالف – الجيوسياسية واللاهوتية – هي التي تمزقه الآن.

رؤية مسيانية

لم يكن الحزب الجمهوري دائمًا مؤيدًا موثوقًا لإسرائيل. كان الرئيس الديمقراطي، هاري إس. ترومان، هو أول من اعترف بالدولة اليهودية في عام 1948. في السنوات التي أعقبت تأسيسها مباشرة، كانت إسرائيل، التي تأسست تحت أيديولوجية الصهيونية العمالية، تُنظر إليها من قبل العديد من المحافظين على أنها اشتراكية للغاية. وإلى جانب ذلك، لم تكن الدولة اليهودية صراحة حليفًا طبيعيًا لمؤسسة الحزب الجمهوري التي يهيمن عليها البروتستانت الأنغلو-ساكسون البيض (WASP). كان ويليام إف. باكلي جونر متشككًا للغاية في إسرائيل خلال سنواتها الأولى؛ في عام 1956، وصفتها مجلته، "National Review"، بأنها "أول دولة عنصرية في التاريخ الحديث".

ساعدت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967 في إقناع باكلي والعديد من المحافظين الآخرين. هزمت إسرائيل القوات المدعومة من السوفييت في ستة أيام فقط، وحدد الصقور في الحرب الباردة حليفًا جديدًا على الفور في الصراع ضد الشيوعية. قال سام تانينهاوس، مؤلف كتاب "بايكلي: الحياة والثورة التي غيرت أمريكا": "الآن يمكن إلحاق إسرائيل بالجانب الصحيح من الحرب الوحيدة المهمة – الحرب الباردة".

الحرب عام 1967 لفتت انتباه المسيحيين الإنجيليين أيضًا، الذين كانوا آنذاك قوة متنامية في الحياة الأمريكية. لم تنتصر إسرائيل فقط على تحالف من الدول العربية المسلحة جيدًا؛ بل وسيطرتها على القدس، مما وحد المدينة المقدسة. بالنسبة للعديد من الإنجيليين، كان هذا أكثر من مجرد انتصار عسكري غير متوقع. كانت علامة لا لبس فيها على أن التاريخ كان يتحرك، لا محالة، نحو ذروته النهائية.

بعد بضع سنوات، شعب هال ليندسي، خريج كلية دالاس اللاهوتية والعامل السابق في وزارة الحرم الجامعي، هذا الاعتقاد – المعروف باسم "الدهرية قبل الألفية" (premillennial Dispensationalism) – في كتابه ذي الإصدار التجاري الشعبي "الكوكب الأرضي العظيم المتأخر". وجه ليندسي كتابه مباشرة إلى جيل "الطفرة السكانية" (baby boomers) – الذي أسماه "جيل الباحثين" – مقدماً حقيقة إلهية مبنية على قراءته الخاصة للنبوءات التوراتية. الآن بعد أن عاد الشعب اليهودي إلى وطنه واستولى على السيطرة على القدس، كل ما يحتاجون إليه هو إعادة بناء الهيكل الذي دمره الرومان لتمكين الاختطاف ("الرحلة المثلى"، كما سماه ليندسي) للبدء. أصبح الكتاب الأكثر مبيعًا في فئة غير الخيال في السبعينيات.

ساعد التحالف بين إنجيليين مثل القس جيري فولويل (يسار) ورونالد ريغان في ترسيخ مكانة الحزب الجمهوري كمؤيد قوي لإسرائيل. المصدر... باري ثوما/أسوشيتد برس

تولى الدعاة التلفزيونيون مثل جيري فولويل قضية إسرائيل في هذا الوقت تقريبًا. نظروا إلى الحرب الباردة من خلال عدسة دينية، ووصفوا إسرائيل بأنها البطل في مواجهة الملحدين السوفييت ووكلائهم المسلمين. قدموا نموذجًا لاهوتيًا جديدًا للإنجيليين، حيث قللوا من أهمية التقليد المسيحي لمحاولة تحويل اليهود إلى المسيحية وشددوا بدلاً من ذلك على الأهمية الإلهية لدولة إسرائيل. تحدث هؤلاء الإنجيليون عن الحضارة اليهودية المسيحية انطلاقًا من الاعتقاد بأن أمريكا (بالنسبة لهم، بالطبع، أمة مسيحية) وإسرائيل كانتا متميزتين بشكل فريد في نظر الله. أدرج فولويل دعم إسرائيل في "خطة العمل التوراتية" التي تقف وراء "الأغلبية الأخلاقية" (Moral Majority)، منظمته السياسية التي ساعدت في ضمان انتخاب رونالد ريغان عام 1980 وأسست بشكل فعال اليمين المسيحي الحديث.

كانت في عهد ريغان أن أصبح الحزب الجمهوري حقًا حزب أمريكا المؤيد لإسرائيل. ادعى ريغان إسرائيل كشريك ديمقراطي في الحرب الباردة ضد الشمولية، وتحالف مع حزب الليكود المحافظ، الذي تولى السلطة عام 1977 وتشارك معه أيديولوجية السوق الحرة. كما زوّد فريق السياسة الخارجية لديه بالمحافظين الجدد (neoconservatives)، وكان الكثير منهم من اليهود والداعمين الثابتين لإسرائيل. كانت اللجنة الأمريكية للشؤون العامة الإسرائيلية (AIPAC)، جماعة الضغط الإسرائيلية القوية في واشنطن، مؤسسة ديمقراطية منذ إنشائها في عام 1963؛ في عام 1982، عينت المنظمة أول زعيم جمهوري لها.

بعد هجمات 11 سبتمبر، أصبحت العلاقات أقوى. كان الرئيس جورج دبليو بوش نفسه إنجيليًا مولودًا من جديد وقد وضع أيضًا محافظين جدد في مناصب مهمة في إدارته. عندما بدأت الولايات المتحدة حربها العالمية على الإرهاب، أصبحت إسرائيل – التي كانت في خضم الانتفاضة الثانية آنذاك – حليفًا طبيعيًا في الحرب ضد الإسلام الراديكالي. اعتُبرت قضيتا البلدين متشابكتين بشكل فعال. في عام 2006، قال جون هاجي، قسيس الكنيسة الضخمة الذي أسس المجموعة المؤثرة "المسيحيون متحدون من أجل إسرائيل"، إن سفر التكوين هو "بيان السياسة الخارجية لله".

"ما يجب عليهم فعله حقًا هو أن يصبحوا مسيحيين"

لكن طوال الوقت، استمرت نزعات التشكيك تجاه إسرائيل في اليمين، مدفوعة أحيانًا بسياسة خارجية "أمريكا أولاً"، وأحيانًا بمعاداة السامية الصريحة – وأحيانًا بمزيج من الاثنين.

في عام 1988، اتهم الفيلسوف السياسي المحافظ المؤثر راسل كيرك المحافظين الجدد باعتبارهم تل أبيب عاصمة للولايات المتحدة. خلال تسعينيات القرن العشرين، أشار بات بوكانان، الانعزالي الجديد والمرشح الرئاسي الجمهوري مرتين، إلى كابيتول هيل بأنه "أراضي محتلة إسرائيليًا" وألقى باللوم على "وزارة الدفاع الإسرائيلية وركنها الموالي في الولايات المتحدة" في جر الولايات المتحدة إلى حرب الخليج الأولى. والأهم من ذلك، أن كلا الرجلين كانا كاثوليكيين ولم يشاركا الرؤية الدهرية لإسرائيل الحديثة.

بعد سنوات، خلال انتخابات الرئاسة عام 2016، انتشرت مشاعر شوفينية ومعادية لإسرائيل مماثلة عبر الإنترنت، مستوحاة جزئيًا من حملة ترامب "أمريكا أولاً" – حتى على الرغم من أن الرئيس المستقبلي وصف نفسه بأنه "داعم مدى الحياة" لإسرائيل. في ذلك الوقت، بدا التكتل المعادي لإسرائيل قوة هامشية داخل الحزب، محصورة إلى حد كبير في الحركة القومية البيضاء التي كانت تشهد نهضة. في الواقع، كانت هذه مجرد الهزات الأولى لتحالف أوسع بكثير تحركه كل من الأيديولوجيا والدين.

يقول دانيال هامل، مؤرخ الدين الأمريكي في مركز لومين، معهد بحثي مسيحي، ومؤلف كتاب "صعود وسقوط الدهرية: كيف شكل الصراع الإنجيلي حول الأزمنة الأخيرة أمة": "جزء من قوة اللحظة هو أن السياسات تدفع هذا الأمر بقدر ما يدفعه اللاهوت. هناك عواقب سياسية للمحادثة".

لا يزال المسيحيون الإنجيليون كتلة تصويتية قوية للحزب الجمهوري. يشكل الإنجيليون البيض أكثر من 20٪ من إجمالي الناخبين، وفاز ترامب بحوالي 80٪ من أصواتهم في عام 2024. وفي الوقت الراهن، لا يزالون مؤيدين لإسرائيل بشكل ساحق.

تحاول إسرائيل الحفاظ على الأمور على هذا النحو، حيث تنفق ملايين الدولارات على حملة علاقات عامة تستهدف الكنائس الأمريكية. في غضون ذلك، يحاول الإنجيليون الأكبر سنًا تعزيز القاعدة، وذكّروا المسيحيين بأن الشخص لا يحتاج إلى الاشتراك في سيناريو محدد للأزمنة الأخيرة ليكون صهيونيًا. كتب رالف ريد، مؤسس ورئيس تحالف الإيمان والحرية، مؤخرًا في صحيفة وول ستريت جورنال: "يدعم الإنجيليون إسرائيل لأنهم يحبون الله، ويعتزون ببلدهم ويعتقدون أن الإيمان والحرية لا ينفصلان. إسرائيل، مثل الولايات المتحدة، هي منارة لتلك القيم الخالدة، ونأمل، الأبدية".

كرئيس لـ"الائتلاف المسيحي"، الذي أسسه بات روبرتسون في التسعينيات، كان لريد يومًا ما تأثير هائل بين الناخبين المسيحيين. لكن اليوم، تنتشر القوة السياسية لليمين الديني بشكل أكبر بكثير. الشخصيات البارزة التي كانت بمثابة حراسها اللاهوتيين والسياسيين، الذين شكّلوا الفكر المسيحي الأمريكي حول الكتاب المقدس والاقتراع، اختفى معظمهم إلى حد كبير. وقد حلت محلهم مجموعة واسعة من الشخصيات عبر الإنترنت مثل القس التكساسي جويل ويبون، الذي يدعو إلى قطع العلاقات الجيوسياسية بين أمريكا وإسرائيل وكتب على X أن اليهود "يتميزون بشكل عام بالتخريب والخداع والجشع".

يتجه عدد متزايد من المسيحيين بعيدًا عن "الدهرية قبل الألفية" ونحو أطر لاهوتية أخرى ترى، على الأكثر، دورًا محدودًا لإسرائيل والشعب اليهودي في خطة الله للفداء. يعتقد الكثيرون أن الله ألغى عهده مع إبراهيم عندما رفض اليهود إنجيل يسوع وأن الكنيسة حلت محل إسرائيل القديمة كوعاء لإرادة الله.

يُعرف بعض هؤلاء المسيحيين باسم "ما بعد الألفية" (postmillennialists). يعتقد "قبل الألفية" أن المجيء الثاني سيحدث قبل حكم السلام لمدة 1000 سنة المشار إليه في سفر الرؤيا باسم "الألفية". يعتقد "ما بعد الألفية" أن المسيح سيعود بعد الألفية، وأن واجبهم هو الاستعداد لهذه اللحظة من خلال جعل الأرض مناسبة له. لا يرى العديد من "ما بعد الألفية" اليهودية والمسيحية على أنهما متكاملتان، بل على أنهما متعارضان.

قال صموئيل غولدمان، الأستاذ المشارك في جامعة فلوريدا ومؤلف كتاب "أرض الله: الصهيونية المسيحية في أمريكا": "هم أكثر عرضة للاعتقاد بأن اليهود في حالة من النقص اللاهوتي وما يجب عليهم فعله حقًا هو أن يصبحوا مسيحيين عاجلاً وليس آجلاً".

هذا ليس بأي حال من الأحوال إطارًا جديدًا. كان الموقف الافتراضي طوال معظم التاريخ المسيحي، وهو الذي وضع الأساس لتاريخ الكنيسة الطويل في اضطهاد اليهود، وتبرير طردهم من المجتمعات المسيحية، والمساهمة في عدد لا يحصى من نظريات المؤامرة المعادية لليهود. قال مارك تولي، العضو مدى الحياة في الكنيسة الميثودية المتحدة ورئيس معهد الدين والديمقراطية، واصفًا اللاهوت: "اليهود يعانون ولا دولة لهم لأن المسيح جاء إليهم أولاً ورفضوه".

يقوم الآن مجموعة جديدة من القادة والمفكرين الدينيين بإعادة توظيف هذا اللاهوت لسياساتنا المعاصرة، بحجة أن على أمريكا أن تتبنى المسيحية كدين وطني لها. إنهم، بمعنى ما، الإجابة البروتستانتية على منتقدي الليبرالية الكاثوليك – مثل سهراب أحماري وأدريان فيرميول – الذين اكتسبوا شهرة خلال عصر ترامب. ومن بينهم ستيفن وولف، مؤلف كتاب "قضية القومية المسيحية"، ودوغ ويلسون، القس القومي المسيحي الذي وصف نفسه في أيداهو والذي افتتح مؤخرًا فرعًا لكنيسته على كابيتول هيل – ويعد وزير الدفاع بيت هيغسيث من بين معجبيه. كتب ويلسون: "أنا لست من أي نوع من الصهاينة".

كارلسون، وهو بروتستانتي، يستغل أيضًا هذه الطاقة الجديدة، "ما بعد الدهرية"، لدعم آرائه المعادية لإسرائيل. أحد الضيوف المتكررين على بودكاسته، مغني الكانتري جون ريتش، قدّم نظرية مؤامرة لا أساس لها مفادها أن عائلة روتشيلد اليهودية هي التي مولت نشر الطبعات الأولى من الكتاب المقدس مع ملاحظات دراسة قدمت لاهوت الدهرية.

مقابلته التي انتشرت على نطاق واسع الصيف الماضي مع تيد كروز، حيث ضغط على السناتور الإنجيلي ليقدم دفاعًا دينيًا عن دعمه لإسرائيل، لم تحدث في فراغ تاريخي. يقول هامل: "تاكر لا يقود هذا إعادة التقييم اللاهوتي لإسرائيل. إنه يشارك فيه فقط ويستفيد منه".

جيل غزة

ما نشهده في اليمين هو، بقدر أي شيء، تحول ديموغرافي، حيث يصل جيل جديد من المسيحيين إلى مرحلة النضج، لاهوتيًا وسياسيًا.

قال غولدمان: "هناك، وكان بالفعل منذ 20 عامًا على الأقل، تمرد من قبل المسيحيين الأمريكيين الأصغر سنًا والأكثر فكرًا ضد النمط الأمريكي القديم للبروتستانتية الإنجيلية الذي أصبح مألوفًا جدًا في الثمانينيات والتسعينيات. هم أقل عرضة لرؤية الدولة الحديثة لإسرائيل على أنها تحقيق للعديد من النبوءات والوعود التوراتية".

وهم أيضًا أقل عرضة لرؤية دعم إسرائيل كضرورة أخلاقية أو استراتيجية. هؤلاء مسيحيون نشأوا تحت ظل مشاركة أمريكا الممتدة في العراق وأفغانستان، وعلى مسافة تاريخية من رعب المحرقة، الذي ساعد في إقناع العديد من المسيحيين الأمريكيين الأكبر سنًا بضرورة وطن قومي لليهود. يشكو المسيحيون اليمينيون الشباب اليوم من أن أمريكا تواجه أزمات عاجلة كثيرة في الداخل – مثل تكلفة المعيشة والهجرة غير الشرعية – لتبرير إرسال مليارات الدولارات سنويًا إلى إسرائيل. على مدى العامين الماضيين، امتلأت موجزاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بصور صادقة من غزة – ولا نقص في التعليقات القومية والشوفينية والمعادية للسامية.

صدام أوسع عبر خطوط الحزب

يشارك الديمقراطيون في حربهم الأهلية الخاصة حول سياسات أمريكا تجاه إسرائيل. بينما كان الجمهوريون الحزب الأكثر تأييدًا لإسرائيل في العصر السياسي الحديث، كان Establishment الحزب الديمقراطي أيضًا متوافقًا على نطاق واسع مع إسرائيل. لكنه أيضًا يجد نفسه الآن تحت ضغط متزايد من الجناح الأصغر سنًا في الحزب. في الأشهر الأخيرة، انقسم الديمقراطيون في الكونجرس حول ما إذا كان يجب حظر نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وما إذا كان يجب قبول الأموال من اللجنة الأمريكية للشؤون العامة الإسرائيلية (AIPAC)، وما إذا كان يجب الاعتراف بدولة فلسطينية. والشقوق تتسع. عدد من السياسيين الديمقراطيين التقدميين يجعلون انتقاد إسرائيل محورًا لتحدياتهم الانتخابية الأولية ضد شاغلي المناصب المؤيدين لإسرائيل.

زهران ممضاني، أول عمدة مسلم لنيويورك والناقد الصريح لإسرائيل، ليس لديه الكثير من القواسم المشتركة مع فوينتس، القومي الأبيض. يتحدث ممضاني لغة التعددية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية؛ يهاجم فوينتس الهجرة وحقوق المرأة، وتحدث عن الحاجة إلى الحفاظ على "النواة الديموغرافية البيضاء" لأمريكا. لكن كلاهما نشأ في السنوات التي أعقبت الحرب على الإرهاب وبرزا إلى دائرة الضوء السياسي في وقت تتهاوى فيه الثوابت القديمة في السياسة الأمريكية بشأن إسرائيل.

قال تانينهاوس: "يميل الناس إلى التفكير في سياسات الجيل بطريقة ضيقة، على أنها وصول صوت جديد يتحدث إلى جيله بمفردات مختلفة. ولكن هناك نوع آخر من سياسات الجيل، يتشكل من خلال التجارب المشتركة التي يمكن أن تتخطى الحدود الأيديولوجية. هذا هو جيل غزة".

لم يُظهر ترامب أي علامات على التحول ضد إسرائيل، ولا يزال هناك تكتل قوي مؤيد لإسرائيل داخل الحزب الجمهوري. أربعة عقود من الدعم الثابت لن تختفي بهدوء. لكن مستقبل الحزب ما بعد ترامب مفتوح للتنافس، ومن السهل تخيل أن المعركة حول إسرائيل ستصبح ساحة معركة أساسية في الحرب الأكبر من أجل الحزب. هل سينتصر الانعزاليون أم التدخليون؟ كم سيكون تأثير القوميين المسيحيين؟ هل سيُسمح لمعاداة السامية بالدخول إلى الخيمة – وإن لم يكن الأمر كذلك، فمن سيكون لديه السلطة لرسم الحدود التي تبعدهم؟

صراع على الروح

تشارلي كيرك رأى كل هذا قادمًا. الصيف الماضي، مع تصاعد معاداة الصهيونية ومعاداة السامية بين النشطاء المحافظين الشباب، دعا مجموعة من قادة فروع Turning Point USA من جميع أنحاء البلاد إلى مجموعة نقاش حول إسرائيل. قال عن جهوده للتوفيق بين القومية اليمينية المتطرفة "أمريكا أولاً" والصهيونية: "أحاول العثور على هذا المسار الجديد. أنا أحب إسرائيل، لقد زرت هناك، أنا وزوجتي حظينا بأفضل التجارب على الإطلاق. رأيت حيث قام يسوع من الموت ومشى على الماء. لكنني أيضًا أمريكي، وأمثل جيلاً لا يستطيع تحمل تكلفة أي شيء. ونحن غارقون في المهاجرين غير الشرعيين، ولا أحد يتحدث الإنجليزية".

لم يتمكن كيرك من رؤية هذا الجهد حتى النهاية. في غضون أيام من وفاته في سبتمبر، اندلعت معركة مريرة على اليمين عبر الإنترنت حول ما إذا كان في طور التحول ضد الدولة اليهودية – مصحوبة بنظرية مؤامرة لا أساس لها مفادها أن الموساد هو من يقف وراء اغتياله.

