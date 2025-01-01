الرجوب يشن هجوما حادا على الحكم الدولي المصري أمين عمر

رام الله/سما/

شن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب هجوما حادا على الحكم الدولي المصري أمين عمر، معتبرا أنه تسبب بخروج فلسطين من بطولة كأس العرب.

وخلال مؤتمر للرجوب وسط حشد من الشباب الفلسطينيين، تحدث عن خسارة فلسطين أمام المنتخب السعودي بنتيجة 2-1 في ربع نهائي بطولة كأس العرب التي أقيمت في الدوحة، والتي أدراها الحكم الدولي المصري أمين عمر .

وقال الرجوب: “لعبنا أمام السعودية، وجاء حكم الله لا يسامحه شكل كل أشكال الخسة والندالة في رسالة الحكم في كرة القدم، والزمن سيعري ماذا كان الثمن مقابل ذلك (تلميح إلى السعودية)”.

وأضاف في هجومه: “الهدف في شباكنا كان تسللا والحكم رفض الذهاب للفار، وكانت لنا ركلة جزاء وهدف وألغوهم، وكأن الأمر عادي، ولم يكن يستحق التدخل ضد مدافعنا محمد صالح بطاقة حمراء”، مشيرا إلى تأثير البطاقات الصفراء على أداء اللاعبين الفلسطينيين.

وأثارت هذه التصريحات موجة غضب واسعة في الأوساط الرياضية والإعلامية المصرية، حيث اعتبرها الكثيرون إساءة غير مبررة للحكم المصري الذي يعد من أبرز الحكام الأفارقة والمرشحين لكأس العالم 2026.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا سريعا شديد اللهجة، أعرب فيه عن “استغرابه الشديد” و”رفضه التام” للعبارات التي لا تتماشى مع قيم الفيفا في احترام الحكام.

وأكد الاتحاد المصري ثقته الكاملة في أمين عمر ونزاهته وكفاءته، مشيرا إلى أنه حصل على أعلى تقييم في البطولة بإشادة مباشرة من ماسيمو بوساكا مدير إدارة التحكيم في الفيفا.

ووصف التصريحات بـ”الشعبوية”، داعيا إلى مراعاة العلاقات الأخوية بين الاتحادات العربية فوق أي تصريحات قد تؤثر سلبًا على التضامن.

كما أدلى الإعلامي أحمد شوبير برد قوي، واصفا التصريحات بـ”العيب”، مؤكدا أن أمين عمر رمز مصري وأن مصر دائمًا وقفت مع فلسطين.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر لها في لجنة حكام بطولة كأس العرب بأن ادعاءات الرجوب “مضللة” ولا أساس لها، مع تأكيد تضامن حكام آخرين مع أمين عمر وربما رفع شكوى للفيفا.