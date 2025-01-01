  1. الرئيسية
مفوض الاونروا "فيليب لازاريني" شخصية الأمم المتحدة للعام 2025 ..

الإثنين 29 ديسمبر 2025 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
أعلنت موسسة "PassBlue" الدولية عن اختيار فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) كشخصية العام للامم المتحدة للعام 2025 فيما حل بمنصب الوصيف الأول توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية) والوصيف الثاني هو أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
ويتولى لازاريني، الدبلوماسي السويسري والخبير الإنساني المخضرم، رئاسة الأونروا منذ عام 2020، حيث قاد الوكالة خلال أكبر أزمة في تاريخها الممتد لـ76 عامًا، مما جعله المدافع الأبرز في الأمم المتحدة عن ملايين اللاجئين الفلسطينيين، في ظل مقتل 309 من موظفي الأونروا في حرب غزة، وتراجع التمويل بشكل حاد.
 
وقد سلط لازاريني، المولود عام 1964، الضوء بلا كلل على معاناة المدنيين في غزة جراء الصراع، مغردًا، على سبيل المثال، في 28 ديسمبر/كانون الأول: "المزيد من الأمطار. المزيد من البؤس الإنساني واليأس والموت... لا شيء حتمي في هذا. لا يُسمح بدخول مساعدات الإغاثة بالكمية المطلوبة."
ومؤسسة Passblue" هي مؤسسة امريكية مستقلة متخصصة في تغطية نشاطات الامم المتحدة واصدار تقااير عن اوضاعها ومسؤولياتها المحتلفة.
 
 
 
 

