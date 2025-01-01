مصر تلوح بعمل عسكري ضد سد النهضة دفاعا عن “مصالح وجودية”: “المفاوضات انتهت” ووصلت إلى طريقٍ مسدود

القاهرة /سما/

علق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على مخاوف الشارع المصري من انهيار سد النهضة وفشل إثيوبيا في إدارته، ملوحا بإمكانية اللجوء إلى الحل العسكري دفاعا عن “مصالح وجودية” لبلاده.

وقال عبد العاطي، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة “MBC مصر” الأحد، إن مصر أعلنت موقفها بوضوح، بأن “قضية الأمن المائي وجودية ولا يمكن التهاون أو التفريط بشأنها”، مضيفا أن موقف القاهرة واضح بأن “المسار التفاوضي انتهى ووصل إلى طريق مسدود”.

وشدد على أن “مصر لديها الحق كاملا في استخدام الوسائل المتاحة طبقا لما يكفله القانون الدولي، للدفاع عن نفسها ومصالحها المائية إذا حدث أي ضرر”.

وردا على ما إذا كان حديثه يشير إلى الحل العسكري، قال عبد العاطي: “مرة أخرى أقول كل ما يكفله القانون الدولي، للدول حق الدفاع عن مصالحها في حالة وقوع ضرر، ومصر لديها الحق كاملا في الدفاع عن نفسها”.

وتعتبر مصر أي تحركات تخص نهر النيل “تهديدا وجوديا” باعتباره “مصدر الحياة” في البلاد، وصعدت القاهرة لهجتها مؤخرا بعد وصول المفاوضات مع إثيوبيا إلى طريق مسدود بعد قرابة 15 عاما من المفاوضات “دون جدوى”، وأكدت أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام نهج إثيوبيا غير المسئول”.

وفي حين تدعو مصر إلى الوصول إلى اتفاق لتشغيل سد النهضة وتلبية احتياجات الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر، باعتبار أن النيل نهرا دوليا مشتركا، تقول إثيوبيا إن السد يخضع لسيادتها الكاملة ويقع على أراضيها.

وانتقل الوزير المصري، إلى الحديث عن العلاقات مع السعودية، مؤكدا أنها علاقات أبدية بين “جناحي الأمة العربية والإسلامية” وتشهد نموا وازدهارا على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، فضلا عن التشاور اليومي حول الملفات الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين.

وأشار إلى توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالعمل على تطوير العلاقات في كل المجالات، مضيفا أن النسخة الأولى من مجلس التنسيقي الأعلى، الذي يرأسه السيسي وبن سلمان ستنعقد خلال الفترة المقبلة.