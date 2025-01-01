القسام تعلن رسمياً اغتيال قائد التصنيع العسكري "رائد سعد"

غزة /سما/

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء يوم الأحد، عن اغتيال أحد أبرز قادتها، وهو الشهيد القائد رائد سعيد سعد "أبو معاذ"، قائد ركن التصنيع العسكري في الكتائب وعضو مجلسها العسكري العام.

وقالت كتائب القسام في بيان رسمي:

"نزفّ رجلاً من رجالاتنا الكبار، وقائداً من قادة مجلسنا العسكري العام: الشهيد القائد/ رائد سعيد سعد 'أبو معاذ'، قائد ركن التصنيع العسكري، الذي ارتقى مع عدد من إخوانه المقاومين بعملية اغتيال جبانة نفذها العدو السبت، في خرقٍ فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار".

ويُعدّ اغتيال رائد سعد خسارة كبيرة للكتائب، خاصة في مجال التصنيع العسكري الذي يمثل ركناً أساسياً في قدراتها القتالية.