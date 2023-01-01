الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 70,663 شهيدا

رام الله/سما/

أعلنت الصجة يوم الأحد، عن ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 70,663 شهيدا، أغلبتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الصحة في تقريرها اليومي، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 171,139، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 9 شهداء بينهم خمسة شهداء، و4 شهداء جديد، و45 إصابة، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 391 شهيدا، و1063 مصابا، وجرى انتشال 632 جثمانا.