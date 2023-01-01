  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 70,663 شهيدا

الأحد 14 ديسمبر 2025 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 70,663 شهيدا



رام الله/سما/

أعلنت الصجة يوم الأحد، عن ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 70,663 شهيدا، أغلبتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الصحة في تقريرها اليومي، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 171,139، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 9 شهداء بينهم خمسة شهداء، و4 شهداء جديد، و45 إصابة، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 391 شهيدا، و1063 مصابا، وجرى انتشال 632 جثمانا.

الأكثر قراءة اليوم

من هو رائد سعد نائب قائد القسام في قطاع غرة؟

أكسيوس: إسرائيل تجاوزت أمريكا في "عملية اغتيال سعد" بغزة

القناة 13 العبرية : حماس خططت لاختطاف بن غفير إلى غزة

إسرائيل تهدد بتقليص المساعدات لغزة ..

صحيفة عبرية : هؤلاء قادة حماس الذين ما زالوا في غزة ..

جدل بين «الموالين» حول مسؤولية «حماس» عن خراب «محور المقاومة»

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار خلال احتفالات بعيد "الحانوكا" اليهودي في أستراليا

الأخبار الرئيسية

صحافي فلسطيني يقدم شهادة مروعة حول تعرضه للاغتصاب في سجون الاحتلال الاسرائيلي ..

أكد استشهاد رائد سعد..الحية: سلاح المقاومة حق مشروع ونرفض كل مظاهر الوصاية والانتداب على شعبنا

وزير الخارجية المصري يُحذر من مخطط إسرائيلي “خطير” لفصل غزة عن الضفة الغربية

حماس

باحث إسرائيلي وجنرال احتياط: اغتيال رائد سعد ضربة موجعة لـ”حماس” وستواصل اغتيال بقية القادة

مسلحون يغتالون مسؤولاً أمنياً في حكومة "حماس" وسط قطاع غزة واسرائيل تنفي علاقتها

الاتصالات الفلسطينية