الجيش الإسرائيلي يعدم فلسطينيًا بالرصاص بحجة تنفيذ عملية طعن بالخليل..

الخليل/سما/

اعدم الجيش الإسرائيلي، الأحد، فلسطينيا قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى محاولته طعن جنود.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “قتلت قوات المظليين من كتيبة 202 مسلحا (فلسطينيا) حاول طعن القوات عند مفترق الزيتون (قرب الخليل)”.

وأضاف الجيش أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات في صفوف قواته.

بدورها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن “قوات الاحتلال (الإسرائيلي) المتمركزة عند مدخل الخليل الشمالي أطلقت النار صوب شاب وأصابته بالرأس، وتركته في المكان ينزف، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، وهناك أنباء عن استشهاده”، دون ذكر اسمه.

وأشارت الوكالة إلى أن “قوات الاحتلال أغلقت كافة المداخل الرئيسية المؤدية لمدينة الخليل”.

وخلال عامي الإبادة الجماعية التي بدأتها تل أبيب في غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق في هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 1093 فلسطينيا، وإصابة قرابة 11 ألفا، إلى جانب اعتقال ما يفوق 21 ألفا، وفق معطيات رسمية.

هذا وأعلنت مؤسستان فلسطينيتان، الأحد، استشهاد “معتقل إداري” فلسطيني بسجن عوفر الإسرائيلي، وحمّلتا إدارة السجون المسؤولية عن وفاته.

جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، نقلا عن الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة رسمية للتواصل مع إسرائيل).

وقالت المؤسستان إنهما تبلغتا من الهيئة بـ”استشهاد المعتقل الإداري صخر أحمد خليل زعول (26 عاما) من بلدة حوسان غرب بيت لحم (جنوبي الضفة) في سجن عوفر (غرب رام الله)”.

ولم يتضمن البيان معلومات عن ملابسات وفاته.

وأوضح البيان أن زعول معتقل إداريا (بدون محاكمة ولا توجيه تهمة) منذ 11 يونيو/ حزيران الماضي، وله شقيق آخر معتقل في سجون إسرائيل، وهو خليل.

والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري بادعاء وجود تهديد أمني ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد، وتقدم المخابرات إلى المحكمة ما يُسمى ملفا سريا يُمنع المحامي و/أو المعتقل من الاطلاع عليه.

و”استشهاد المعتقل زعول يأتي بعد أربعة أيام فقط على استشهاد المعتقل عبد الرحمن سباتين من البلدة ذاتها”، بحسب البيان.

والأربعاء، أعلنت المؤسستان استشهاد سباتين (21 عاما) داخل مستشفى “شعاري تسيدك” الإسرائيلي.

وتابع بيان المؤسستين الأحد: “ليرتفع عدد الشهداء الأسرى المعلن عن هوياتهم منذ بدء حرب الإبادة (عام 2023) إلى 86 شهيدا في سجون ومعسكرات الاحتلال، وهو معطى غير نهائي وفي تصاعد مرعب وصادم وغير مسبوق”.

وشدد على أن “ما تمارسه منظومة التوحّش الإسرائيلية بحقّ الأسرى والمعتقلين لا يعدو كونه إبادة ممنهجة”.