إسرائيل تهدد بتقليص المساعدات لغزة ..

القدس المحتلة/سما/

هددت إسرائيل بتقليص إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، في حال تأخير تسليم حماس لجثث آخر الرهائن الإسرائيليين في غزة.

وقالت قناة "كان" العبرية: "سيتم استئناف البحث عن جثة الرهينة الأخيرة، وقد أبلغت إسرائيل حماس والجهاد الإسلامي عبر الوسطاء أنه إذا لم يتم إعادتها، فسيتم تقليص تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأضافت: "أبلغت إسرائيل الوسطاء أن حماس والجهاد الإسلامي على علم بمكان الرهينة الأخيرة".

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، إنه لن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار حتى عودة آخر المختطفين ران غويلي.