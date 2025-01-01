ثورة علمية ..تقليص علاج سرطان الدم إلى عام ونصف فقط

وكالات / سما/

كشفت دراسة جديدة شملت مئات المرضى المصابين بسرطان الدم الليمفاوي المزمن أن العلاج المستهدف قصير المدى قد يكون كافياً لوقف تقدم المرض بدلاً من العلاج الحالي الذي يستمر مدى الحياة.

فقد أظهرت دراسة جديدة، أُجريت في تسع دول وفي إسرائيل، أن مراحل العلاج المُقدمة لمدة 12 أو 15 شهرًا تُضاهي فعالية العلاج المستمر مدى الحياة .

قد تُغير هذه النتائج طريقة علاج المرضى وتُخفف العبء الدوائي بشكل كبير. في إسرائيل، تقول صحيفة معاريف الإسرائيلية يُشخَّص حوالي ٤٠٠ مريض جديد بسرطان الدم الليمفاوي المزمن سنويًا، مما يُضاف إلى آلاف الأشخاص الذين يُعانون من هذا المرض في البلاد.

سرطان الدم الليمفاوي المزمن هو سرطان يصيب خلايا الدم البيضاء المعروفة باسم الخلايا الليمفاوية، والتي تتغير وتنقسم بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وتتراكم في الدم ونخاع العظم وأعضاء أخرى.

يتطور المرض ببطء، وغالبًا ما يُشخص بالصدفة، بعد فحص دم يكشف عن زيادة في الخلايا الليمفاوية. تشمل الأعراض المحتملة التعب، والتعرق الليلي، وفقدان الوزن، والالتهابات المتكررة، وتضخم الغدد الليمفاوية. على الرغم من اسمه المزمن، فإن ثلث المرضى لا يحتاجون إلى علاج على الإطلاق، بينما يتلقى ثلثهم العلاج فورًا بعد التشخيص، بينما يحتاج ثلثهم الآخر إلى العلاج لاحقًا.

تناولت الدراسة الجديدة منهجين علاجيين مختلفين: الأول هو العلاج المستمر بقرص يُعطى يوميًا، والثاني هو العلاج المحدود المدة بمزيج من دواءين يُعطى لفترة محددة.

اختُبرت نسختان من العلاج المحدود المدة، إحداهما تجمع بين قرصين للاستخدام على مدى 15 شهرًا، والأخرى تجمع بين قرص وحقنة لمدة 12 شهرًا فقط. في جميع الحالات، أظهرت النتائج فعالية مماثلة في وقف تطور المرض مقارنةً بالعلاج اليومي المستمر.

أجرى باحثون، وليس شركات أدوية، الدراسة، وقادتها مجموعة ألمانية ضمت مرضى من 174 مركزًا طبيًا حول العالم، منها 10 مراكز في إسرائيل.

شارك في الدراسة 909 مرضى، قُسِّموا إلى ثلاث مجموعات دراسية: العلاج المستمر بحبوب إمبروفيكا، أو مزيج من إمبروفيكا مع فينتوكالكس لمدة 15 شهرًا، أو مزيج من فينتوكالكس مع علاج بيولوجي عن طريق الحقن لمدة 12 شهرًا.

وفقاً لها، بدأت ثورة علاج سرطان الدم الليمفاوي المزمن قبل نحو عقد من الزمان، مع الانتقال من العلاج الكيميائي إلى العلاجات البيولوجية الموجهة.