  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هرتسوغ يرفض ضغوط ترامب: العفو عن نتنياهو شأن إسرائيلي داخلي

الأحد 07 ديسمبر 2025 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هرتسوغ يرفض ضغوط ترامب: العفو عن نتنياهو شأن إسرائيلي داخلي



القدس المحتلة/سما/

رفض الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، وذلك في تصريحات للموقع الإخباري الأمريكي “بوليتيكو” نُشرت يوم السبت.

وقال هرتسوغ: “أحترم صداقة الرئيس ترامب ورأيه”، وأشاد بدور ترامب في تأمين إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة. ومع ذلك، أكد أن إسرائيل دولة ذات سيادة ويجب احترام نظامها القانوني بالكامل.

ويُحاكم نتنياهو منذ أكثر من خمس سنوات بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة.

وحث ترامب هرتسوغ مرارًا على منح نتنياهو عفوًا، بما في ذلك في رسالة حديثة موقعة منه ونشرها مكتب هرتسوغ.

وجاء في الرسالة أن ترامب يحترم استقلال القضاء الإسرائيلي، ولكنه يعتقد أن التهم الموجهة إلى نتنياهو ذات دوافع سياسية. كما أثار الرئيس الأمريكي هذه القضية خلال زيارة للبرلمان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكشف مكتب هرتسوغ، في الآونة الأخيرة، أن نتنياهو طلب رسميًا عفوًا من الرئيس الإسرائيلي. وقال هرتسوغ إنه يُجري حاليًا التعامل مع الطلب من خلال عملية تشمل وزارة العدل والفريق الاستشاري القانوني لمكتبه.

وقال: “هذا بالتأكيد طلب استثنائي، وفوق كل شيء عند التعامل معه سأفكر في ما هو المصلحة الفضلى للشعب الإسرائيلي. رفاهية الشعب الإسرائيلي هي أولويتي الأولى والثانية والثالثة”.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تكشف : هكذا قتل ابو شباب !!

مشعل يطرح 10 مشاريع “إستراتيجية” هامة ويدعو إلى تشكيل تحالف عالمي لنصرة فلسطين: آن الأوان لتحرير القدس

لقاء سري يجمع نتنياهو وبلير.. ومقترح لتمكين السلطة في غزة

الرئيس عباس يدعو لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب : القيادة أدانت “هجوم حماس في 7 أكتوبر” و”ضرورة انتهاء حكمها في غزة وتسليم سلاحها”

إحباط مخطط إرهابي كبير.. إيران تعتقل عناصر شبكة تعمل لصالح الموساد

براك: لا نريد إسقاط النظام الإيراني لأننا فشلنا في ذلك سابقًا والمواجهة لم تنته والتطبيع بين سوريا وإسرائيل بات قريبا

الاحتلال يقتل مواطنين اثنين في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل

الأخبار الرئيسية

الدهيني يواجه رفضا كبيرا ..مقتل زعيم مجموعات متعاونة مع الاحتلال يثير تساؤلات حول مستقبلها في رفح

مصادر أمريكية إسرائيلية: ترامب يخطط خلال أسبوعين لإعلان إقامة سلطة جديدة في غزة

ما هي سيناريوهات المرحلة الثانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ؟

مصر تبحث بدائل لغاز إسرائيل وسط تعثر الاتفاق وتلويح بصفقة قطرية

cc97765b-3c40-49fc-898b-43aa04d6fa25

الخروقات مستمرة : شهداء وجرحى وتوسيع مناطق سيطرة جيش الاحتلال بخان يونس جنوب قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية