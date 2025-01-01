هرتسوغ يرفض ضغوط ترامب: العفو عن نتنياهو شأن إسرائيلي داخلي

القدس المحتلة/سما/

رفض الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، وذلك في تصريحات للموقع الإخباري الأمريكي “بوليتيكو” نُشرت يوم السبت.

وقال هرتسوغ: “أحترم صداقة الرئيس ترامب ورأيه”، وأشاد بدور ترامب في تأمين إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة. ومع ذلك، أكد أن إسرائيل دولة ذات سيادة ويجب احترام نظامها القانوني بالكامل.

ويُحاكم نتنياهو منذ أكثر من خمس سنوات بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة.

وحث ترامب هرتسوغ مرارًا على منح نتنياهو عفوًا، بما في ذلك في رسالة حديثة موقعة منه ونشرها مكتب هرتسوغ.

وجاء في الرسالة أن ترامب يحترم استقلال القضاء الإسرائيلي، ولكنه يعتقد أن التهم الموجهة إلى نتنياهو ذات دوافع سياسية. كما أثار الرئيس الأمريكي هذه القضية خلال زيارة للبرلمان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكشف مكتب هرتسوغ، في الآونة الأخيرة، أن نتنياهو طلب رسميًا عفوًا من الرئيس الإسرائيلي. وقال هرتسوغ إنه يُجري حاليًا التعامل مع الطلب من خلال عملية تشمل وزارة العدل والفريق الاستشاري القانوني لمكتبه.

وقال: “هذا بالتأكيد طلب استثنائي، وفوق كل شيء عند التعامل معه سأفكر في ما هو المصلحة الفضلى للشعب الإسرائيلي. رفاهية الشعب الإسرائيلي هي أولويتي الأولى والثانية والثالثة”.