مجموعات متفاوتة للعرب في كأس العالم 2026 والجزائر والأردن في نفس المجموعة

وكالات / سما/

سُحبت قرعة مونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في مركز جون كينيدي بواشنطن، والتي شهدت مجموعات نارية وأخرى متوازنة.

واوقعت القرعة المنتخبات العربية المشاركة في مجموعات متفاوتة، وكان الابرز وقوع منتخب الجزائر إلى جانب الأردن في مجموعة ضمت بطلة مونديال قطر الأرجنتين لجانب المنتخب النمساوي.

كما اوقعت القرعة رابع كأس العالم في النسخة السابقة منتخب المغرب إلى جانب البرازيل واسكتلندا وهايتي.

وجاء منتخب مصر إلى جانب بلجيكا وايران ونيوزيلندا في مجموعة تعد الاسهل للمنتخبات العربية.

وجاء المنتخب السعودي في مجموعة قوية ضمت اسبانيا والاورجواي وكاب فيردي الوافد الجديد للبطولة.

وجاء تونس في مجموعة ضمت هولندا واليابان والفائز في الملحق الأوروبي ب.

كما حلت قطر في مجموعة ضمت كندا وسويسرا والفائز في قرعة الملحق الأوروبي أ.

وسيلعب المنتخب العراقي اذا تأهل من الملحق العالمي في مجموعة فرنسا والسنغال والنرويج.

ويقام مونديال 2026 بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الممتد لـ 95 عامًا، ويتألف من 104 مباريات، وهو أعلى رقم في تاريخ كأس العالم.

وستتكون مرحلة المجموعات من 12 مجموعة، كل مجموعة من 4 منتخبات، تليها مراحل خروج المغلوب دور الـ32، ودور الـ16، وربع النهائي، ونصف النهائي، والنهائي.

ويتأهل الفريقان الأول، والثاني في كل مجموعة تلقائيًا للأدوار الإقصائية، إضافة إلى أفضل 8 فرق تحصل على المركز الثالث.

وفيما يلي مجموعات كأس العالم 2026:

المجموعة الأولى: المكسيك- كوريا الجنوبية- جنوب أفريقيا- (الدنمارك أو مقدونيا الشمالية أو التشيك أو أيرلندا)

المجموعةالثانية: كندا- سويسرا- قطر- (إيطاليا أو أيرلندا الشمالية أو ويلز أو البوسنة والهرسك)

المجموعة الثالثة: البرازيل- المغرب- اسكتلندا- هايتي

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة- أستراليا- باراجواي- (تركيا أورومانيا أو سلوفاكيا أو كوسوفو)

المجموعة الخامسة:ألمانيا- الإكوادور- كوت ديفوار- كوراساو

المجموعةالسادسة: هولندا- اليابان- تونس- (أوكرانيا- السويد- بولندا- ألبانيا)

المجموعة السابعة: بلجيكا- إيران- مصر- نيوزيلندا

المجموعة الثامنة: إسبانيا- أوروجواي- السعودية- كاب فيردي

المجموعة التاسعة: فرنسا- السنغال- النرويج- (العراق أو بوليفيا أو سورينام)

المجموعة العاشرة: الأرجنتين- النمسا- الجزائر- الأردن

المجموعة الحادية عشر: البرتغال- كولومبيا- أوزبكستان- (الكونغو الديمقراطية أو جامايكا أو كاليدونيا الجديدة)

المجموعة12: إنجلترا- كرواتيا- بنما- غانا