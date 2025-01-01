  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مجموعات متفاوتة للعرب في كأس العالم 2026 والجزائر والأردن في نفس المجموعة

السبت 06 ديسمبر 2025 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجموعات متفاوتة للعرب في كأس العالم 2026 والجزائر والأردن في نفس المجموعة



وكالات / سما/

سُحبت قرعة مونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في مركز جون كينيدي بواشنطن، والتي شهدت مجموعات نارية وأخرى متوازنة.

واوقعت القرعة المنتخبات العربية المشاركة في مجموعات متفاوتة، وكان الابرز وقوع منتخب الجزائر إلى جانب الأردن في مجموعة ضمت بطلة مونديال قطر الأرجنتين لجانب المنتخب النمساوي.

كما اوقعت القرعة رابع كأس العالم في النسخة السابقة منتخب المغرب إلى جانب البرازيل واسكتلندا وهايتي.

وجاء منتخب مصر إلى جانب بلجيكا وايران ونيوزيلندا في مجموعة تعد الاسهل للمنتخبات العربية.

وجاء المنتخب السعودي في مجموعة قوية ضمت اسبانيا والاورجواي وكاب فيردي الوافد الجديد للبطولة.

وجاء تونس في مجموعة ضمت هولندا واليابان والفائز في الملحق الأوروبي ب.

كما حلت قطر في مجموعة ضمت كندا وسويسرا والفائز في قرعة الملحق الأوروبي أ.

وسيلعب المنتخب العراقي اذا تأهل من الملحق العالمي في مجموعة فرنسا والسنغال والنرويج.

ويقام مونديال 2026 بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الممتد لـ 95 عامًا، ويتألف من 104 مباريات، وهو أعلى رقم في تاريخ كأس العالم.

وستتكون مرحلة المجموعات من 12 مجموعة، كل مجموعة من 4 منتخبات، تليها مراحل خروج المغلوب دور الـ32، ودور الـ16، وربع النهائي، ونصف النهائي، والنهائي.

ويتأهل الفريقان الأول، والثاني في كل مجموعة تلقائيًا للأدوار الإقصائية، إضافة إلى أفضل 8 فرق تحصل على المركز الثالث.

وفيما يلي مجموعات كأس العالم 2026:

المجموعة الأولى: المكسيك- كوريا الجنوبية- جنوب أفريقيا- (الدنمارك أو مقدونيا الشمالية أو التشيك أو أيرلندا)

المجموعةالثانية:  كندا- سويسرا- قطر- (إيطاليا أو أيرلندا الشمالية أو ويلز أو البوسنة والهرسك)

المجموعة الثالثة: البرازيل- المغرب- اسكتلندا- هايتي

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة- أستراليا- باراجواي- (تركيا أورومانيا أو سلوفاكيا أو كوسوفو)

المجموعة الخامسة:ألمانيا- الإكوادور- كوت ديفوار- كوراساو

المجموعةالسادسة:  هولندا- اليابان- تونس- (أوكرانيا- السويد- بولندا- ألبانيا)

المجموعة السابعة: بلجيكا- إيران- مصر- نيوزيلندا

المجموعة الثامنة: إسبانيا- أوروجواي- السعودية- كاب فيردي

المجموعة التاسعة: فرنسا- السنغال- النرويج- (العراق أو بوليفيا أو سورينام)

المجموعة العاشرة: الأرجنتين- النمسا- الجزائر- الأردن

المجموعة الحادية عشر: البرتغال- كولومبيا- أوزبكستان- (الكونغو الديمقراطية أو جامايكا أو كاليدونيا الجديدة)

المجموعة12: إنجلترا- كرواتيا- بنما- غانا

الأكثر قراءة اليوم

من قتل ياسر أبو شباب؟.. عشيرة أبو سنيمة تكشف الرواية في بيان رسمي

"الدهيني" خليفة أبو شباب يهدد من جديد

“حكومة ومجلس سلام”.. أكسيوس: ترامب سيعلن عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل عيد الميلاد

فلسطينية من قطاع غزة.. أروى الريس أول عربية فلسطينية تفوز برئاسة اتحاد طلاب جامعة أكسفورد

إجراءات أمنية جديدة في «حماس» خشية اغتيال قادتها بالخارج..

صحيفة عبرية : إسرائيل تستعد لإقامة طويلة في غزة ولبنان وسوريا والبدائل المحلية في القطاع تفشل..

بعد مقتل أبو شباب.. دعوة المتورطين في المجموعات الإجرامية المرتبطة بإسرائيل إلى تسليم أنفسهم فورا

الأخبار الرئيسية

معاريف : كاتس يسعى لتفكيك قدرات الجيش وجعله امتداد لصغار السياسيين والوسطاء في الليكود ..

قائد القوة البحرية في حرس الثورة في إيران: اختبرنا صاروخاً محلي الصنع يتجاوز مداه الجغرافي مساحة الخليج..

وزراء خارجية 8 دول يعبّرون عن قلقهم من تصريحات "إسرائيل" بشأن معبر رفح

"زامير" يُقر بوجود قصور استخباري سبق هجوم 7 أكتوبر : الاستخفاف بالعدو أُمُّ الخطايا وأصابنا عمى استراتيجي

IMG_2830

الجمعية العامة للامم المتحدة تجدد تفويض الاونروا لمدة ثلاث سنوات باغلبية ساحقة ..

الاتصالات الفلسطينية