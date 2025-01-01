  1. الرئيسية
صحة غزة: بدء نقل جثامين الفلسطينيين المدفونة في “الشفاء” الأحد

الأربعاء 03 ديسمبر 2025 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: بدء نقل جثامين الفلسطينيين المدفونة في “الشفاء” الأحد



غزة/سما/

 أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة أنها ستباشر الأحد المقبل نقل جثامين الفلسطينيين المدفونين داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، ضمن جهود إعادة تأهيله وإقامة توسعات بديلة عن الأقسام التي دمرتها إسرائيل خلال حرب الإبادة.

وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء، إن إدارة مجمع الشفاء تعمل على “إعادة تنظيم وتأهيل الخدمة الصحية بالمجمع من خلال إقامة توسعات ميدانية بديلة عن المباني والأقسام المدمرة”.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم بدءا من الأحد 7 ديسمبر/ كانون الأول 2025 نقل الجثامين التي دفنت داخل المجمع، داعية ذوي الشهداء للتواصل بهذا الخصوص.

وأوضحت أنه “بعد هذا التاريخ سيتم التعامل مع جميع الجثامين الطاهرة على أنها مجهولة، وسيتم نقلها إلى مقبرة دير البلح”.

وشهد قطاع غزة خلال الحرب عمليات دفن واسعة للجثامين في مقابر مؤقتة وجماعية، خصوصا في المناطق المحاصرة بمدينة غزة وشمال القطاع، إلى جانب انتشار الدفن العشوائي في ساحات المدارس والمستشفيات والشوارع والأسواق، بسبب عدم القدرة على الوصول إلى المقابر الرسمية.

وكان مجمع الشفاء الطبي من بين المواقع التي دفن فيها الفلسطينيون ذويهم خلال الإبادة الإسرائيلية.

