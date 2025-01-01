  1. الرئيسية
تصعيد إسرائيلي بالضفة: اقتحامات واعتقالات وقصف جوي

الأربعاء 03 ديسمبر 2025 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، حملته العسكرية التي بدأت قبل أسبوع في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، مع تصعيد الحصار على محافظة رام الله واستهداف مروحيات الاحتلال مناطق في مدينة طوباس وبلدة قباطية.

وشنت القوات الإسرائيلية حملة اقتحامات واسعة في الضفة الغربية، شملت احتجاز العشرات والتحقيق معهم ميدانيا، واعتقال 7 فلسطينيين على الأقل.

ففي بلدة صوريف شمال غرب الخليل، اقتحمت القوات البلدة فجرا واحتجزت عشرات المواطنين في ملعب البلدة للتحقيق معهم، واعتقلت الشابين فادي صالح سلامة غنيمات وعمر علي القاضي، مع توزيع منشورات تحذيرية في شوارع البلدة.

وفي بلدة قباطية جنوب جنين، احتجزت القوات عشرات المواطنين ونكلت بهم قبل التحقيق، فيما اعتقل الاحتلال إبراهيم عمور في قرية عنزا بعد اقتحام منزله.

كما شهدت نابلس اعتقال 4 شبان بينهم محيي الدين عبد الحق، وساهر حمدان، ومعن العقاد، وطارق الملاحي، مع تحطيم محتويات منزل أحدهم.

وعززت القوات الإسرائيلية فرض طوق عسكري وإغلاق الحواجز والطرق شمال وغرب محافظة رام الله، ما أدى لتكدس آلاف الفلسطينيين عند الحواجز الإسرائيلية.

وأطلقت القوات قنابل الغاز والصوت ومنعت الفلسطينيين من الاقتراب من محيط حاجزي عطارة وعين سينيا، بعد مقتل شاب فلسطيني بزعم طعنه جنديين أصيبا بجراح طفيفة.

وفي نابلس، استهدفت مروحيات إسرائيلية من طراز "أباتشي" مناطق في طوباس وقباطية، فيما شهدت محافظة طوباس تصعيدا عسكريا مستمرا منذ أكثر من أسبوع، أسفر عن دمار واسع في البنية التحتية وإصابة مئات الفلسطينيين واعتقال عشرات آخرين.

كما اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة حي بيبلوس بين مدرسة الكندي ومستشفى نابلس، وحاصرت المنطقة قبل دهم بناية سكنية واعتقال الشاب حسن عايد بكر منصور، في استمرار لحملات الاعتقال والاقتحامات المتصاعدة في الضفة الغربية.

