مصطفى غريب يكشف عن أكبر شائعة في حياته: ارتباطه بهيفاء وهبي

سما / وكالات

حل الفنان مصطفى غريب ضيفًا على الحلقة الثالثة من برنامج “فونطاستيك”، الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا على شاشة MBC مصر، حيث قدم حلقة مليئة بالضحك والتصريحات العفوية التي أظهرت جانبًا مختلفًا من شخصيته، سواء على الصعيد الشخصي أو الفني.

وخلال الحلقة، تحدث غريب عن عدد من الشائعات والمواقف الطريفة التي واجهته، مشيرًا إلى أن أغرب ما سمعه كان عن علاقة تربطه بالفنانة هيفاء وهبي، مؤكدًا أن الأمر مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

كما كشف عن مواصفات فتاة أحلامه، موضحًا أنها يجب أن تكون بروح خفيفة وطيبة القلب، دون التدقيق المفرط في التفاصيل، مشيرًا إلى أنه شخص بسيط يبحث عن شريكة تشاركه نفس الروح.

وفي تصريح مفاجئ للجمهور، أشار غريب إلى أنه أحيانًا يرضى ببعض التعب و”البهدلة” في أعماله من أجل تحقيق حلمه الفني، لافتًا إلى أن مشاهد القبلات لم تُعرض عليه بعد. وأضاف ضاحكًا أن طفولته شهدت سرقة الذرة وقصب السكر مع أصدقائه، لكنه شدد على أنه لم يتناول أي شيء حرام أو الفسيخ والرنجة.

كما كشف الفنان عن وسيلته الخاصة للتغلب على الضيق، وهي متابعة أعمال الفنانة غادة إبراهيم، مؤكدًا أنها تمنحه شعورًا بالراحة. وأضاف أنه سيشارك في موسم رمضان المقبل بمسلسل “بحجر واحد”، مشيرًا إلى أنه لا يهتم بالألقاب داخل الوسط الفني.

أما عن فترة دراسته، فأوضح غريب أنه كان طالبًا متفوقًا، نظرًا لعمل والدته كمعلمة في المدرسة نفسها، ما جعله مشهورًا بين زملائه بلقب “ابن الأبلة“.

يذكر أن مصطفى غريب شارك في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل “أشغال شقة” بطولة هشام ماجد وإخراج خالد دياب، كما برز حضوره السينمائي في أفلام مثل “درويش” مع عمرو يوسف، و**”الشاطر”** مع أمير كرارة.