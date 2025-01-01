مصر.. كشف تفاصيل وفاة الإعلامية هبة الزياد على لسان والدتها

سما / وكالات

كشف الإعلامي المصري مصعب العباسي عن تفاصيل جديدة تعلن للمرة الأولى بشأن وفاة الإعلامية الشابة هبة الزياد، التي رحلت بشكل مفاجئ في 26 نوفمبر 2025 عن عمر ناهز الثانية والثلاثين.

وأكد العباسي خلال برنامجه “علامة استفهام”، أن الملابسات المحيطة بوفاتها لا تزال تثير التساؤلات، خاصةً مع تداول معلومات متضاربة في وسائل التواصل، لكنه أوضح أن رواية العائلة، ومنها والدة الراحلة، تعد المصدر الأكثر دقة في هذه المرحلة.

وكشف العباسي أنه تواصل شخصيا مع والدة هبة الزياد، المهندسة صباح، التي قدّمت رواية مفصلة عن اللحظات الأخيرة في حياة ابنتها، مشيرة إلى أن: هبة كانت تعيش بمفردها في شقتها، وجدت متوفاة على الكنبة داخل غرفة المعيشة، نفت تمامًا وجود أي شبهة جنائية، وأكدت أن سبب الوفاة، وفق المؤشرات الأولية، يعود إلى هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأشارت والدة هبة إلى أن ابنتها كانت تخضع لنظام غذائي قاس (رجيم مشدّد) خلال الفترة الأخيرة، وهو ما قد يكون سبب اضطرابا في حالتها الصحية، خاصة أنها لم تكن تعاني من أي أمراض مزمنة أو مشاكل صحية معروفة من قبل.

وأوضح العباسي أن هذا النظام القاسي، جنبًا إلى جنب مع الإرهاق المهني والضغوط اليومية، قد يكون شكّل عامل خطر ساهم في توقف القلب المفاجئ، وهو سبب شائع في حالات الوفاة المفاجئة عند الشباب الذين يبدون بصحة جيدة.

وكشف العباسي أن آخر اتصال بين هبة وإدارة القناة التي كانت تعمل بها كان قبل يوم واحد من وفاتها، حيث اعتذرت عن حضور تسجيل حلقة جديدة بسبب شعورها بتعب مفاجئ، لكنها لم تبدِ أي علامات تنذر بخطورة، وفق ما أفاد به زملاؤها.

ورداً على انتشار شائعات بعد وفاتها تتحدث عن تعرضها لتهديدات أو ابتزاز، شدد العباسي على أن العائلة لم تصدر أي تصريحات رسمية تؤيد هذه الادعاءات، وأن المعلومات المؤكدة حتى الآن تقتصر على الأسباب الصحية المرتبطة بنمط حياتها الأخير.