هاكرز إيرانيون يخترقون سيارة عالم نووي إسرائيلي ويوجهون رسالة له..

الأحد 30 نوفمبر 2025 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

ذكرت مجموعة القرصنة الإيرانية "حنظلة"، أنها اقتحمت سيارة العالم النووي الإسرائيلي إسحاق غيرتز، تاركة فيها باقة من الزهور ورسالة تهديد.

وأوضحت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، أن مجموعة القرصنة "حنظلة" قد حصلت على تفاصيل الدكتور إسحاق غيرتز، كبير المهندسين النوويين الإسرائيليين من خلال التسلل إلى نظام مركز سوريك للأبحاث النووية التابع للنظام.

ونشرت المجموعة رسالة تهديد على تطبيق "تلغرام" موجهة إلى العالم، وجاء فيها: "استلمت الباقة منا بالأمس، جسم غير مؤذ للوهلة الأولى. لكنك شعرت بثقله، أليس كذلك؟ شعرت بوجوده خلفه (باقة الزهور)، بالأيدي التي حملتها، ووقع أقدام اختفى قبل أن تفتح الباب".

وأضافت المجموعة في الرسالة: "أخبرنا، كيف حال سيارتك؟ هل سمعت صوت طقطقة خفيفة عند لمس مقبض الباب؟ هل شعرت بالدهشة؟".

كما أكدت مجموعة القرصنة الإيرانية "حنظلة": "نسير في شوارعكم. نتنفس هواءكم. نقف في أماكن ظننتم أنها منيعة".

ووجهت المجموعة كلامها لرئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث قالت في الرسالة: "قل لرئيس وزرائك هذا: عليه أن يهتم أقل بالسيطرة على الناس وأكثر بإطعامهم. الجوع الذي يتفاقم تحت قدميه يزداد قوة كل ساعة".



