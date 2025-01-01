القيادة المركزية الأميركية: توسعة مركز التنسيق بغزة ليضم 50 دولة ومنظمة دولية

وكالات / سما/

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الجمعة، زيادة المنضمين إلى مركز التنسيق المدني - العسكري لغزة ليضم ممثلين من 50 دولة ومنظمة دولية.

وأكدت القيادة عبر منصة «إكس» أن مركز التنسيق ساعد على دخول فنيين إلى القطاع وإصلاح كابل الألياف الضوئية الرئيسي الذي يغذي القطاع بالإنترنت، كما سهل دخول أكثر من 24 ألف شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والسلع التجارية لغزة خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

وأشارت القيادة المركزية الأميركية إلى أن العمل جارٍ حالياً على التخلص من الذخائر غير المنفجرة على طول الطرق الرئيسية الحيوية في قطاع غزة، وأنها تعمل حالياً على توصيل الإمدادات الإنسانية لأشهر الشتاء إلى غزة وفتح طرق إضافية لتسليم وتوزيع المساعدات.