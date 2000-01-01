أبو عبيدة يهز مستوطنة..هاكرز يبثون صوت أبو عبيدة وصفارات الإنذار داخل محطة حافلات بموديعين

  1. الرئيسية
الخميس 27 نوفمبر 2025 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام فلسطينية عن وقوع اختراق سيبري على شاشات محطات الحافلات في مستوطنة "مودعين" بالداخل المحتل.

تمكن المخترقون من بث مقاطع صوتية للناطق الرسمي لكتائب القسام في حركة حماس، أبو عبيدة، بالإضافة إلى بث أغاني عربية.

شكلت عملية البث المتزامنة صدمة لسكان المستوطنة، حيث أطلق المخترقون صفارات الإنذار الحقيقية، مما سبب "الهلع" لدى سكان المستوطنة المتواجدين بمحطة الحافلات.

استخدم المخترقون صوت أبو عبيدة وصفارات الإنذار كاستراتيجية للضرب النفسي.

يشير هذا الاختراق إلى تصاعد الحرب السيبرية ضد أهداف مدنية وخدماتية حساسة داخل الكيان.

يظهر استخدام صوت أبو عبيدة وصفارات الإنذار استراتيجية تهدف إلى الضرب النفسي للسكان.

