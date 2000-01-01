  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

معبر الكرامة : إسرائيل تعلن تسهيلات لدخول الأسمنت فقط وتمنع منتجات فلسطين من التصدير

الأربعاء 26 نوفمبر 2025 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
معبر الكرامة : إسرائيل تعلن تسهيلات لدخول الأسمنت فقط وتمنع منتجات فلسطين من التصدير



اريحا/سما/

أعلنت الجهات المختصة الإسرائيلية عن فتح جزئي لمعبر الكرامة "اللنبي" اعتبارًا من الأحد المقبل، ويقتصر على إدخال مادة واحدة فقط، وهي الأسمنت السائب. ويشمل القرار السماح بدخول نحو 40 شاحنة أردنية يوميًا، محمّلة بالإسمنت، من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساءً، في حين تستمر القيود على بقية السلع والمواد.

هذا الاستثناء المحدود أثار تساؤلات واسعة حول خلفيته وأهدافه، خاصة في ظل استمرار تعطيل مئات الأصناف الحيوية الأخرى. ويرى مراقبون أن إسرائيل تتبع سياسة "التحكم التدريجي" في قطاعات الاقتصاد الفلسطيني، مع تركيز خاص على قطاع البناء، الذي يُعد أحد أبرز محرّكات النمو ومصدر دخل لعشرات آلاف العاملين.

المستفيد المباشر من هذه الخطوة هم مستوردو الأسمنت وشركات المقاولات، لكن في المقابل، فإن قرار عدم السماح بخروج البضائع الفلسطينية عبر المعبر يواصل توجيه ضربة قاسية للصادرات الوطنية. شركات فلسطينية فقدت تعاقداتها مع أسواق عربية ودولية بعد تعذر الإيفاء بالطلبيات في مواعيدها، ما تسبب بخسائر مالية فادحة، وخسارة الثقة بين المصدرين والمستوردين، ما اعتبر بأنه انتهاك خطير في حق المنتج الوطني.

ورغم أهمية فتح المعبر جزئيًا، يؤكد خبراء أن بقاء التصدير معطّلًا يعني شللًا في دورة الإنتاج، خاصة للقطاعات التي تعتمد على التصدير كمصدر دخل رئيسي، كصناعة الحجر، والألبسة، والمنتجات الزراعية. ويشددون على أن التعافي الاقتصادي الحقيقي يبدأ فقط مع استعادة الحركة التجارية الكاملة، دخولًا وخروجًا، عبر كافة المعابر.

الأكثر قراءة اليوم

في اجتماعات القاهرة.. مقترح جديد بشأن "سلاح حماس

مصادر : «حماس» تدرس مقترحاً بالتحول إلى حزب سياسي والمشاركة في منظمة التحرير ..

صدق او لا تصدق : آيفون 17 مطلي بالذهب في غزة .. الاحتلال يهندس المشهد المعيشي بالقطاع

ضابط إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن مقاتلي حركة حماس في رفح.. "لا يستسلمون"

تقرير عبري : لقاء ترامب وبن سلمان شهد توترًا والسبب اسرائيل ..

الجيش الاسرائيلي : حماس تستعيد قبضتها على غزة وتعيد تشغيل مؤسساتها

عباس: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ونعمل على تطبيق رؤية الدولة الواحد .والسلاح الواحد

الأخبار الرئيسية

بعد فشل استخباري.. إسرائيل تراقب بواسطة الذكاء الاصطناعي حسابات جنودها على منصات التواصل

IMG_2694

الأمن القوميّ الاسرائيلي : خيبر مداه 2000 كم.. صواريخ (كروز) الإيرانيّة تُشكّل تهديدًا كبيرًا

شهيدان جراء غارات للاحتلال على قطاع غزة

ضابط إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن مقاتلي حركة حماس في رفح.. "لا يستسلمون"

في اجتماعات القاهرة.. مقترح جديد بشأن "سلاح حماس

الاتصالات الفلسطينية