ضابط إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن مقاتلي حركة حماس في رفح.. "لا يستسلمون"

القدس المحتلة/سما/

سلّطت صحيفة "هآرتس" العبرية الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بمقاتلي حركة حماس المحاصرين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ونقلت حديث لضباط في جيش الاحتلال يؤكدون فيه أن المقاتلين لا يستسلمون.

ونقلت الصحيفة عن أحد الضباط الإسرائيليين برتبة عقيد، أن مقاتلي حماس لا يستسلمون، رغم استخدام الجيش لوسائل جوية وبرية من أجل ضربهم، لافتا إلى أنه جرى قتل بعضهم واعتقال آخرين، لكن تحديد أماكنهم معقد للغاية.

وأشار الضابط إلى أن المسلحين كانوا على الأرجح جزءا من قوة تابعة لحركة حماس في رفح، لكن الجيش لم يواجهها في البداية.

ولفت إلى كومة من الأنقاض يبدو أنها كانت مبنى سابقا، ويؤكد أن المقاتلين ليسوا في نفق واحد، بل في شبكة واسعة من الأنفاق، ويجب تحديد مساراتها وفتحاتها.

رفض الاستسلام وذكر أن "الهدف الذي يسعى الجيش الإسرائيلي إلى تحقيقه هو إجبار المسلحين على التجمع في نقطة واحدة تحت الأرض، ومهاجمتهم إذا رفضوا الاستسلام"، مشددا في الوقت ذاته على أنهم لا يستسلمون بعد عامين من الحرب، والجيش يواصل البحث في الأنفاق، وهي مهمة لا يمكن أن تنتهي.

وأكد أن "مهمتنا الأساسية هنا هي قتل أو أسر المسلحين داخل الأنفاق في هذه المنطقة"، زاعما أن "معظم المقاتلين تحت الأرض. بعضهم يصعد للتنفس أو لإحضار المعدات والطعام، لكننا نستخدم العديد من أساليب القتال للعثور عليهم وضربهم".

استدرك قائلا: "تحت كل كومة من الأنقاض قد يكون هناك مدخل أو ممر لنفق"، مشيرا إلى وجود عشرات الآلاف من المنازل المدمرة في رفح وتل السلطان وحي الجنينة، وقد يخفي أي منها مدخل نفق.

لكن أحد قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق "هآرتس"، يتوقع أن تدمير جميع الأنفاق يحتاج لإطار زمني قد يمتد إلى سنتين.

وتطرقت الصحيفة إلى جولة أجراها صحفيون عسكريون مؤخرا في مدينة رفح وتحديدا حي الجنينة، مضيفة أنه "وصل موكب من سيارات الدفع الرباعي التابعة لوحدة الاستطلاع التابعة لغولاني إلى معبر كرم أبو سالم، وطلب قائد الموكب من الصحفيين الانضمام إلى إحاطة إعلامية قبل دخول قطاع غزة".

تابعت: "بينما يُنهي رئيس الأركان جولته من المحادثات، يمر الموكب على طول محور فيلادلفيا، عبر رفح والأحياء المجاورة، ما يوفر لمحة عن عواقب الإخفاقات التي ارتكبها هؤلاء القادة بالجيش الذين ينتظرون الآن معرفة مصيرهم".

وأوضحت أنه "في موقع صغير برفح، ينتظر قائد وحدة الاستطلاع التابعة للواء غولاني، العقيد أ. وهو ثاني قائد للوحدة منذ بدء الحرب. بعد القتال على جميع الجبهات، عاد جنود الوحدة في الأسابيع الأخيرة للقتال في غزة.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، كانوا يعملون مع فريق من لواء الناحال - وهي وحدة قتالية أخرى - في رفح، وركزوا على المسلحين المحاصرين في الأنفاق.

ولفتت "هآرتس" إلى أن التقديرات الإسرائيلية تتنبأ بوجود عشرات المسلحين في الأنفاق، ربما مئة، لكن الأعداد الدقيقة غير محددة، وتدرك تل أبيب أن فرص العثور عليهم جميعا ضئيلة، منوهة إلى أن المقاتلين يظهرون بشكل دوري فوق الأرض، ويحاول الجنود اعتقالهم خلال تلك اللحظات.