أعطى الذكاء الاصطناعي 100 دولار فقط… فانقلبت حياته رأساً على عقب!

سما / وكالات /

شهد العالم الرقمي في عام 2023 تجربة فريدة أثارت ضجة واسعة، حين قرر شاب أمريكي يُدعى جاكسون غريتهاوس فول اختبار قدرات الذكاء الاصطناعي بإعطائه 100 دولار فقط ومهمة واحدة، وهي تحويل هذا المبلغ إلى أكبر قدر ممكن من الأرباح في أقصر وقت.

النتيجة كانت مذهلة، إذ تحوّل المشروع خلال 24 ساعة إلى ظاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وحقق بحسب صاحبه أكثر من 1300 دولار من الإيرادات، قبل أن يجذب المستثمرين ويُقيّم لاحقا بقيمة 25 ألف دولار.

المشروع الذي أطلق عليه اسم "Green Gadget Guru" كان من تصميم نظام GPT-4 التابع لشركة OpenAI، إذ تولى الذكاء الاصطناعي اقتراح فكرة المشروع وتنفيذه بالكامل.

فاختار بناء موقع إلكتروني للتسويق بالعمولة يركّز على المنتجات المستدامة، صمّم شعاره عبر أداة DALL·E، وخصص 40 دولارا فقط لحملة إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لموقع dailygalaxy.

وسرعان ما تحوّل المشروع إلى تجربة ملهمة لكثيرين، حيث اعتبرها المتابعون دليلاً على قدرة الذكاء الاصطناعي على إطلاق مشاريع حقيقية بموارد محدودة.

غير أن النجاح لم يدم طويلا، فبعد أسابيع من الصعود السريع، توقفت التحديثات، وتراجعت الإيرادات، قبل أن يُغلق الموقع بصمت تام.

وبعد اختفاء دام قرابة ثلاث سنوات، عاد غريتهاوس فول مؤخرا عبر منشور على منصة X ليكشف الجانب المظلم من القصة، واصفا تلك الفترة بأنها "إحدى أحلك مراحل حياته"، مشيرا إلى معاناته من الضغط النفسي والشهرة المفاجئة والضغوط التي مارسها المستثمرون عليه.

ويرى خبراء علم النفس الرقمي أن ما حدث ليس حالة استثنائية. فقد أظهرت دراسة نشرت عام 2021 في مجلة Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking أن الأشخاص الذين يحققون شهرة مفاجئة على الإنترنت يعانون معدلات مرتفعة من القلق والانطواء مقارنة بالمستخدمين العاديين.

من جانب آخر، يرى الباحثون أن التجربة كشفت حدود الذكاء الاصطناعي في مجال ريادة الأعمال. فبحسب تقرير لمركز الذكاء الجماعي في معهد MIT عام 2024، يمكن للنماذج اللغوية الكبيرة خفض تكاليف التشغيل والمساعدة في إنشاء المحتوى، لكنها غير قادرة على التعامل مع التعقيدات القانونية أو سلاسل التوريد أو التخطيط الاستراتيجي، ما يجعل الحكم البشري عنصرا أساسيا في أي مشروع تجاري.

قصة "Green Gadget Guru" بدت في البداية كحلم رقمي مبهر: شخص واحد، وميزانية محدودة، وذكاء اصطناعي قوي. لكنها سرعان ما كشفت عن وهمٍ شائع في العصر الرقمي، حيث يمكن للضجة الإعلامية أن ترفع من قيمة مشاريع بلا أساس حقيقي.

ويقول محللون إن هذه القصة تشبه كثيرا فقاعات العملات المشفرة وطفرة رموز الـNFT التي شهدها العالم قبل أعوام، حيث كانت القيم السوقية مدفوعة بالسرد الإعلامي لا بالنجاح الفعلي.

وبينما تتسارع الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي، تذكّر هذه الحادثة العالم بأن التقنية مهما بلغت تطورها، لا يمكنها أن تحلّ محل الخبرة الإنسانية والحكم الواقعي في بناء الأعمال المستدامة.