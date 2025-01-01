  1. الرئيسية
شاهد ..أول تعليق للمعتمر المصري بطل واقعة الحرم المكي

الخميس 06 نوفمبر 2025 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..أول تعليق للمعتمر المصري بطل واقعة الحرم المكي



سما / وكالات /

خرج عن صمته المعتمر المصري الذي أثار فيديو شجاره مع أحد رجال الأمن في الحرم المكي جدلا واسعا، موضحا تفاصيل ما جرى.

 

وقال المعتمر إنه تفاجئ بانتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا بعدم إعادة نشره أو سيضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح أنه توجه إلى مكتب الأمن داخل الحرم بعد الحادثة، مؤكدا أن هدفه كان أداء العمرة فقط وليس إيذاء أحد.كما قدم شكره للمملكة العربية السعودية ولجميع الجهات الأمنية المسؤولة عن أمن الحرم. 

وفي وقت سابق، انتشر فيديو يظهر مشادة بين عنصر أمن وأحد المعتمرين في المسجد الحرام مما اثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، في حين أعلن الأمن العام السعودي إلقاء القبض على شخص "خالف التعليمات والتنظيمات" في المسجد الحرام. 

وظهر المعتمر وهو يقول: "لا تمد يدك.. تعامل بذوق وأدب" بينما كان رجل الأمن يدفعه بجسده ويطلب منه الوقوف مكانه، قبل أن يأخذ المعتمر هاتفه ويبدأ في محاولة التصوير وسط محاولات من رجل الأمن لمنعه، في حين كان أحد الجالسين يُصور ما يجري خفية. 

المصدر: RT

