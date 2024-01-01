  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

طلبا للهدوء قتل 10 مرضى.. الحكم بالسجن المؤبد على ممرض ألماني

الأربعاء 05 نوفمبر 2025 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
طلبا للهدوء قتل 10 مرضى.. الحكم بالسجن المؤبد على ممرض ألماني



سما / وكالات /

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية بأن محكمة في مدينة آخن غربي ألمانيا أصدرت حكما بالسجن مدى الحياة على ممرض بتهمة قتل 10 مرضى ومحاولة قتل 27 آخرين.

وقام الممرض الذي يبلغ من العمر 44 عاما بحقن مرضى في وحدة رعاية بحقن مميتة. وارتكب جرائمه بين عامي 2023 و2024 أثناء عمله في مستشفى بمدينة فورسلن (شمال الراين-وستفاليا).

ووفقا للائحة الاتهام، فقد كان القاتل يبحث عن الهدوء والسكينة خلال مناوبته الليلية.

وألقي القبض على الرجل في يوليو 2024، في البداية للاشتباه في شروعه في القتل في 11 قضية. إلا أن تفاصيل جديدة ظهرت خلال التحقيق في منتصف فبراير.

واتهمه مكتب المدعي العام في آخن بخمس جرائم قتل و25 محاولة قتل. إلا أن التحقيق لم ينته عند هذا الحد، حيث وجهت إليه تهم إضافية لاحقا.

الأكثر قراءة اليوم

زامير يدرس السماح لمقاتلي حماس بمغادرة رفح مقابل الإفراج عن الاسير هدار جولدين

"معاريف": الجيش اتخذ القرار بشأن ما سيحدث للمسلحين في أنفاق رفح

زهران ممداني يهاجم ترامب في أول تصريح بعد فوزه برئاسة بلدية نيويورك

“خطة لمواجهة مصر والسعودية عسكريا”.. تحذير إسرائيلي من تحالف عسكري بين القاهرة والرياض

ايام سوداء يعيشها ترامب ..فوز ممداني وانتصارات للديمقراطيين في ولايات مختلفة

هآرتس: إسرائيل تفرض شروطًا تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

وزير إسرائيلي يدعو لاعتقال الصحفي ناشر مقطع تعذيب أسير فلسطيني

الأخبار الرئيسية

براك يمنح لبنان مهلة قصيرة لحل أزمة السلاح وإسرائيل تستعد لحرب جديدة ضد “حزب الله”

إعادة إعمار غزة: مصر تعلن اعتزامها استضافة مؤتمر دولي بنهاية نوفمبر

القناة 14 عن نتنياهو: أمام مسلحي حماس في الأنفاق خياران إما الاستسلام أو البقاء تحت الأرض

خطة غزة على طاولة مجلس الأمن اليوم ..قوة دولية وترتيبات شكل الحكم في القطاع..

يديعوت احرنوت: قانون عقوبة اعدام الاسرى لن يطرح للتصويت أمام الكنيست لعدم وجود أغلبية

الاتصالات الفلسطينية