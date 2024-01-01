طلبا للهدوء قتل 10 مرضى.. الحكم بالسجن المؤبد على ممرض ألماني

سما / وكالات /

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية بأن محكمة في مدينة آخن غربي ألمانيا أصدرت حكما بالسجن مدى الحياة على ممرض بتهمة قتل 10 مرضى ومحاولة قتل 27 آخرين.

وقام الممرض الذي يبلغ من العمر 44 عاما بحقن مرضى في وحدة رعاية بحقن مميتة. وارتكب جرائمه بين عامي 2023 و2024 أثناء عمله في مستشفى بمدينة فورسلن (شمال الراين-وستفاليا).

ووفقا للائحة الاتهام، فقد كان القاتل يبحث عن الهدوء والسكينة خلال مناوبته الليلية.

وألقي القبض على الرجل في يوليو 2024، في البداية للاشتباه في شروعه في القتل في 11 قضية. إلا أن تفاصيل جديدة ظهرت خلال التحقيق في منتصف فبراير.

واتهمه مكتب المدعي العام في آخن بخمس جرائم قتل و25 محاولة قتل. إلا أن التحقيق لم ينته عند هذا الحد، حيث وجهت إليه تهم إضافية لاحقا.