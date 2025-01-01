فوائد الباذنجان في خفض الكوليسترول

سما / وكالات /

يُعتبر الباذنجان من أكثر الخضروات فائدة لصحة القلب، فهو ليس مجرد مكوّن لذيذ في المائدة، بل صديق حقيقي للقلب والشرايين. يتميز باحتوائه على الألياف الغذائية والمركبات النباتية التي تساهم في تنظيم مستويات الكوليسترول في الجسم، مما يجعله خيارًا مثاليًا ضمن أي نظام غذائي صحي يهدف إلى الوقاية من أمراض القلب.

**الباذنجان والكوليسترول: علاقة صحية متوازنة**

يساعد الباذنجان على **خفض الكوليسترول الضار (LDL)** بفضل احتوائه على ألياف قابلة للذوبان تقلل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، مما يساهم في خفض مستوياته في الدم. في المقابل، يساهم أيضًا في **رفع الكوليسترول الجيد (HDL)** بشكل غير مباشر، وهو ما يعزز توازن الدهون في الجسم ويحافظ على مرونة الشرايين.

**غني بمضادات الأكسدة**

يحتوي الباذنجان على مجموعة قوية من مضادات الأكسدة مثل **الأنثوسيانين والفلافونويدات**، التي تعمل على حماية الشرايين من الالتهابات وتراكم الدهون، الأمر الذي يحسّن تدفق الدم ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب المزمنة.

**تقليل الدهون الثلاثية ودعم الدورة الدموية**

تناول الباذنجان بانتظام قد يساعد في **خفض مستوى الدهون الثلاثية**، وهي من العوامل التي تزيد من خطر أمراض القلب. كما تساهم مكوناته الطبيعية في تحسين صحة الأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم، مما ينعكس إيجابًا على صحة القلب بشكل عام.

إضافة الباذنجان إلى وجباتك اليومية – سواء مشويًا، مطهوًا بالبخار، أو في السلطات – خطوة بسيطة وفعّالة للحفاظ على صحة القلب، خفض الكوليسترول، والوقاية من الأمراض المزمنة. إنه خيار غذائي صحي يجمع بين الطعم اللذيذ والفائدة العظيمة.