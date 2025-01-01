"فدائي الناشئين" يودّع بطولة غرب آسيا بالخسارة أمام سورية

رام الله / سما/

ودّع "فدائي الناشئين" بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية عشرة، بعد خسارته أمام نظيره السوري بأربعة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جمعهما امس على ستاد العقبة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

دخل الفدائي اللقاء بتشكيلة مختلفة عن المباراة السابقة، معتمداً على طريقة 4-3-3 مع إجراء خمسة تبديلات على تشكيلة المباراة السابقة، وبدأ المباراة بقوة حين افتتح اللاعب جمال عبيد التسجيل في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة متقنة من زين الغزاوي، وكاد الأخير يضيف الهدف الثاني بعد عرضية من آدم كفافي في الدقيقة 13، قبل أن يُلغى هدف آخر لكفافي بداعي التسلل في الدقيقة 27.

ورغم البداية الإيجابية، نجح المنتخب السوري في قلب النتيجة، بتسجيل هدفين متتاليين عبر عبدالهادي الحريري وبشار الحريري في الدقيقتين: 39، 44.

في الشوط الثاني، أجرى الجهاز الفني عدة تبديلات لتنشيط الهجوم، بدخول جواد كرزون وعمر جابر، ثم أسيد عناية، وسنحت فرصة خطيرة لجمال عبيد في الدقيقة 58 تصدى لها الحارس السوري ببراعة، قبل أن يعزز البديل محمود الحجي النتيجة لسورية بالهدف الثالث في الدقيقة 62، وعزز أحمد الفرج النتيجة لسورية بهدف رابع.

واصل الفدائي ضغطه في الدقائق الأخيرة، وأضاع فرصتين محققتين لتقليص الفارق، أبرزها رأسية في الدقيقة 82 ارتدت من القائم، وتمكن آدم كفافي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90 لتنتهي المباراة بنتيجة 4-2 لصالح سورية.