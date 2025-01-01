  1. الرئيسية
الأرز المتبقي: لماذا قد يكون خطرًا عند إعادة التسخين

الأرز المتبقي: لماذا قد يكون خطرًا عند إعادة التسخين



قد يبدو الأرز المطهو وجبة آمنة وسهلة التحضير، إلا أن ترك الأرز المطهو في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة قد يشكل خطراً على الصحة، ما يُعرف بـ «متلازمة الأرز المعاد تسخينه».
لماذا قد يسبب الأرز المتبقي التسمم؟
تحتوي الحبوب غير المطهوة من الأرز غالباً على بكتيريا تُعرف باسم Bacillus cereus، القادرة على إنتاج أبواغ مقاومة للحرارة. عند ترك الأرز المطهو خارج الثلاجة، تنشط هذه الأبواغ وتنتج سموماً لا تزول عند إعادة التسخين.
وتشير الدراسات إلى أن هذه البكتيريا موجودة أيضاً في التربة والنباتات، ويمكن أن تلوث أطعمة أخرى مثل اللحوم والصلصات. لذلك، إعادة تسخين الأرز بعد بقائه لساعات في درجة حرارة الغرفة لا تضمن سلامته.

 

نصائح لتجنب التسمم الغذائي
تناول الأرز فور الطهو لضمان أقصى درجات الأمان الغذائي.
تبريد الأرز بسرعة بعد الطهو ووضعه في الثلاجة عند حرارة أقل من 4 درجات مئوية.

 

الاحتفاظ بالأرز في الثلاجة لمدة لا تزيد عن أربعة أيام.
عدم ترك الطعام خارج الثلاجة أكثر من ساعتين، أو ساعة واحدة فقط إذا تجاوزت درجة الحرارة 32 درجة مئوية.
ماذا تفعل إذا أصبت بالتسمم؟
تشمل أعراض التسمم الغثيان والإسهال عادة لمدة يوم أو يومين. للتعامل معها:
الحرص على الترطيب بمشروبات تحتوي على الأملاح والمعادن.
تناول أطعمة خفيفة وسهلة الهضم، مثل الشوربة، بعد تحسن الشهية.
لا تُفيد المضادات الحيوية في هذه الحالة، إذ أن الأعراض ناتجة عن السموم وليس البكتيريا نفسها. عادةً ما تختفي الأعراض بعد تخلص الجسم من السموم، لكن في حال استمرارها لعدة أيام أو ظهور دم في القيء أو الإسهال، يجب مراجعة الطبيب فوراً.
الأرز وجبة شهية وسريعة التحضير، لكنه قد يتحول إلى خطر صحي إذا لم يُخزن بشكل صحيح. الالتزام بالتبريد السريع والحفاظ على درجات الحرارة المناسبة يمكن أن يحميك من التسمم الغذائي ويضمن تناول وجبات آمنة ولذيذة.

