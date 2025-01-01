ترامب: لا أرى أي ضرورة لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا واللقاء مع بوتين كان جيدا..

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرى أي ضرورة لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وشركائها التجاريين، مشيرا إلى أن اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا كان جيدا للغاية.

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" في 15 أغسطس عقب القمة، ردا على سؤال حول العواقب المحتملة على روسيا: "نظرا لما حدث اليوم، لا أعتقد أنني بحاجة للتفكير في الأمر الآن". مضيفا: "كما تعلمون، اعتبر أن الاجتماع سار على خير ما يرام".

في الوقت نفسه، لم يستبعد ترامب عودة مسألة العقوبات إلى جدول الأعمال مستقبلا.

وأضاف: "قد يتعين عليّ التفكير في الأمر خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تقريبا، لكن في الوقت الحالي، لسنا بحاجة للتفكير فيه".

كما أكد ترامب أن الدول الأوروبية "ستضطر إلى بذل القليل من العمل" للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.

وتابع: "لدي قائمة بألف شخص، قدموها لي [روسيا] اليوم [الجمعة]". مضيفا: "آلاف الأشخاص، السجناء، سيتم إطلاق سراحهم. لدينا أكثر من ألف سجين، ويجب على أوكرانيا قبولهم. ستطلق السلطات الروسية سراحهم. ويجب على السلطات الأوكرانية قبولهم".

وقال ترامب ردا على سؤال حول ما إذا كان بوتين قد وافق على المشاركة في القمة بسبب الضغوط الاقتصادية على روسيا والمخاوف بشأن قرار دول "الناتو" زيادة الإنفاق الدفاعي: "إنه قوي وصلب للغاية.. إنه رجل ذكي جدا. لا شيء يُجبره على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، أعتقد أنه يحترم بلدنا".