عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المكثف على قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة/سما/

استشهد وأصيب عشرات المواطنين في قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف على عدة مناطق في قطاع غزة منذ ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء.

وأفاد شهود عيان باستشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال خيام النازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس، كما أصيب 10 مواطنين بينهم أطفال إثر قصف خياما تؤوي نازحين في منطقة ذاتها، والتي تعد من المناطق التي تلجأ إليها العائلات النازحة باعتبارها "مناطق آمنة"، إلا أنها تعرضت مراراً للقصف خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف الشهود أن أربعة مواطنين آخرين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال استهدف منزلا يعود لعائلة زينو في شارع يافا وسط مدينة غزة.

وأوضح الشهود أن الشهداء الأربعة هم الأب أحمد عياد زينو وزوجته آيات زينو وطفلتهما زهرة زينو وطفلهما عبيدة زينو، كما أدى القصف إلى تدمير المنزل بشكل شبه كامل، فيما تواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني عمليات البحث تحت الركام، وسط مخاوف من وجود مزيد من الضحايا.

كما استشهد 4 مواطنين بينهم طفلان إثر غارة للاحتلال على منزل بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أفادت مصادر طبية بإصابة عشرة مواطنين، إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى، كما أصيب عدد من المواطنين بنيران طائرة مسيّرة للاحتلال في حي الكرامة شمال غربي مدينة غزة.

وأشارت مصادر طبية، إلى أن 13 مواطنا استشهدوا في غارات الاحتلال على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

وشهد قطاع غزة يوم أمس الثلاثاء، سلسلة مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال بحق العائلات، إذ استشهد نحو 100 مواطن بنيران وغارات الاحتلال.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 إلى 56,647 والإصابات إلى 134,105.