"بفعل فاعل".. قبطان مصري يطلق تحذيرا غريبا حول ظاهرة كارثية في البحر المتوسط

أثار قبطان بحري مصري يدعى نور حالة من الجدل والقلق بعد نشره رسالة تحذيرية قال فيها إن هناك نشاطا غير طبيعي يحدث في عمق البحر المتوسط.

وأشار القبطان إلى أن التغيرات التي تم رصدها خلال الساعات الماضية تنذر بوقوع كارثة بحرية محتملة في وقت قريب.

وقال القبطان نور في فيديو عبر حسابه الشخصي بتيك توك: فيه حاجة غلط بتحصل في البحر، ومش وقتها، حركة الأمواج غير مفهومة، وتردداتها غريبة ومصدرها غير معروف.. دي مش تغيرات طبيعية، دي بفعل فاعل بنسبة 100%.

وأشار القبطان نور إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد أحداثا استثنائية مثل زلزال أو بركان تحت سطح البحر، أو حتى تجارب بحرية خطيرة قد تكون وراء هذا النشاط غير المعتاد.

وأضاف القبطان نور: توقعاتي إن فيه حاجة كبيرة بيجهزوا لها، فيه حاجة تحت في البحر بيخبوها أو بيجربوها.

وتحدث القبطان عن ترددات غير معتادة في باطن البحر تم رصدها ليلا، وهو توقيت غير مألوف لهذه الظواهر، مؤكدا أن التوقيت الحالي لا يشهد أي ظروف طبيعية تستدعي هذا النشاط.

وختم رسالته بتحذير واضح: اللي جاي مش بسيط، فيه عاصفة أو كارثة طبيعية أو حتى انفجار ضخم ممكن يحصل قريب جدا في البحر المتوسط.

وحتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية بيانا يؤكد أو ينفي هذه التحذيرات، إلا أن الحديث عن تغيرات مريبة في سلوك البحر يفتح الباب للتساؤلات، خصوصا في ظل تصاعد الظواهر المناخية والجيولوجية المفاجئة حول العالم.

وأكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا القبطان تحدث قبل الضربات الإسرائيلية الإيرانية بيومين على الأقل عن أمر إخلاء للسفن البترولية في البحر.