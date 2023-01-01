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إسرائيل: العملية العسكرية في غزة تقترب من نهايتها

الثلاثاء 01 يوليو 2025 07:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: العملية العسكرية في غزة تقترب من نهايتها



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم، إن الحرب الإسرائيلية الحالية في قطاع غزة اقتربت من نهايتها، وذلك في الوقت الذي أفادت فيه تقارير بأن عدد الشهداء الذين سقطوا اليوم في قطاع غزة بلغ 100 قتيل على الأقل.

وقال كاتس في بيان: «نحن الآن نقترب من نهاية العملية في غزة»، وذلك بعد أسبوع من انتهاء الحرب القصيرة التي شنتها الدولة اليهودية على إيران.

وأكد كاتس مجدداً أهداف إسرائيل في الصراع، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن وهزيمة حركة «حماس».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعرب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن توقعه التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قريباً. ومع ذلك، لم يكن من الواضح ما الذي استند إليه تصريح ترمب.

 

ولكن كاتس ظهر اليوم ليؤكد تفاؤل ترمب، بيد أن مصادر فلسطينية تقول إنه تم الإعلان عن ذلك في يوم دامٍ في قطاع غزة.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عدواناً على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 56 ألفاً و531 مواطناً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 133 ألفاً و642 آخرين، في حصيلة غير نهائية؛ إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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