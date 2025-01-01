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إيران تطالب أذربيجان بتحقيق عاجل بشأن استخدام اسرائيل لاراضيها في اطلاق المسيّرات..

الجمعة 27 يونيو 2025 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تطالب أذربيجان بتحقيق عاجل بشأن استخدام اسرائيل لاراضيها في اطلاق المسيّرات..



القدس المحتلة/سما/

طالب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم الخميس، نظيره  الأذربيجاني إلهام علييف بفتح تحقيق عاجل حول تقارير تشير إلى أن إسرائيل استخدمت المجال الجوي الأذربيجاني لشن هجمات بطائرات مسيّرة على الأراضي الإيرانية.

وقال  بزشكيان في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي عقب اتصال هاتفي مع علييف: "نطالب بالتحقق من صحة الأخبار التي تفيد بأن الطائرات المسيّرة الإسرائيلية دخلت الأجواء الإيرانية عبر أذربيجان".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن إسرائيل نفّذت "هجمات غير قانونية" على بلاده استهدفت مواقع مدنية وعسكرية ومنشآت طبية، وأسفرت عن مقتل علماء وقادة عسكريين ومدنيين، دون أن تتم إدانة هذه الهجمات في مجلس الأمن الدولي.

وانتقد بزشكيان ما وصفه بـ "النفاق الأمريكي"، قائلا إن  واشنطن تدّعي الحياد بينما شاركت قواتها في قصف منشآت إيرانية، ما دفع طهران للرد باستهداف قاعدة أمريكية في قطر.

في المقابل، نفى الرئيس الأذربيجاني بشكل قاطع استخدام أجواء بلاده لتنفيذ هجمات ضد إيران، مؤكداً أن "أذربيجان لن تسمح أبداً باستغلال مجالها الجوي ضد دولة صديقة وشقيقة كإيران"، مشدداً على أن بلاده تملك سيطرة كاملة على أجوائها.

 وأكد علييف أن باكو أدانت الهجمات الإسرائيلية منذ بدايتها، معرباً عن استعداد أذربيجان لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني مع طهران، وداعياً إيران للمشاركة في اجتماعات ثلاثية مرتقبة بشأن مشروع "ممر الشمال – الجنوب".

كما وجّه علييف دعوة رسمية للرئيس الإيراني لحضور قمة منظمة التعاون الاقتصادي  المقبلة التي ستُعقد في أذربيجان.

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