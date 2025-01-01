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رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يبحث مع وزير الصحة البريطاني التحديات الصحية في فلسطين

الجمعة 27 يونيو 2025 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يبحث مع وزير الصحة البريطاني التحديات الصحية في فلسطين



لندن/سما/

بحث رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب، الخميس، مع وزير الصحة البريطاني النائب ويس ستريتينغ، التحديات الصحية والإنسانية الحرجة في فلسطين، خاصة في قطاع غزة.

وقدم الخطيب خلال لقائه وزير الصحة البريطاني في العاصمة لندن، إحاطة شاملة حول الوضع الكارثي للنظام الصحي في قطاع غزة، والتحديات الصحية والإنسانية المتفاقمة التي تواجه الجمعية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع وتصاعد الاقتحامات والعنف من جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين في الضفة الغربية.

واستعرض الخطيب الحالة المتدهورة للنظام الصحي في غزة، مشيرًا إلى أنه بات على وشك الانهيار الكامل.

وأوضح أن الجمعية تواصل، رغم التحديات الهائلة، تقديم خدمات الإسعاف والطوارئ والرعاية الصحية من خلال مستشفياتها وعياداتها ونقاطها الطبية، رغم التراجع الحاد في القدرة التشغيلية، والنقص الحاد في الأدوية الأساسية، وأزمة الوقود التي تهدد استمرارية تقديم هذه الخدمات الحيوية.

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