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"إسرائيل": إغلاق 80 مؤسسة تعليمية

الإثنين 23 يونيو 2025 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل": إغلاق 80 مؤسسة تعليمية



القدس المحتلة/سما/

أفادت "إسرائيل هيوم" بأن وزارة التربية والتعليم أغلقت 80 مؤسسة تعليمية في القدس، وبني براك، وطبريا، ورحوفوت، وموديعين عيليت، وبيتار عيليت.

وجاء قرار الوزارة، حسب المصدر، بعد مخالفة هذه المؤسسات لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية خلال الحرب.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس، في بيان عاجل، عن إغلاق شامل للمدارس وأماكن العمل في مختلف أنحاء البلاد، باستثناء القطاعات الحيوية والأساسية، وذلك في إطار إجراءات طارئة لمواجهة تهديدات محتملة.

كما أكد البيان أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمر بإجراء تغييرات فورية في سياسات الحماية المدنية المعتمدة لدى الجبهة الداخلية، دون الكشف عن تفاصيل تلك التعديلات، لكنه أشار إلى أنها تتماشى مع التقديرات الأمنية الجديدة.

ويأتي هذا الإعلان في ظل حالة استنفار قصوى تشهدها إسرائيل، عقب الضربة الأمريكية التي استهدفت منشآت استراتيجية داخل إيران فجر الأحد، والتي أعقبتها تهديدات إيرانية مباشرة بالرد على من يقف وراء الهجوم.


وعلى صعيد آخر، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الرحلات المغادرة من مطار بن غوريون ستبدأ اليوم، حيث سيقل حوالي 50 مسافرا فقط على كل رحلة، مع اشتراط عدم عودة المسافر المغادر لمدة 21 يوما على الأقل من تاريخ المغادرة.

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