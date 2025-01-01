سيتم تنفيذها خلال ايام ..كاتس يصادق على المرحلة المقبلة من الحرب على إيران

القدس المحتلة/سما/

اطّلع وزير الجيش الإسرائيلي، "يسرائيل كاتس"، اليوم الأحد، على تقارير أولية بشأن نتائج الضربة الأميركية التي استهدفت منشآت نووية في إيران، وذلك خلال جلسة تقييم أمني شارك فيها رئيس الأركان الاسرائيلي، إيال زامير، والمدير العام لوزارة الأمن، أمير برعام، وعدد من كبار قادة الجيش الاسرائيلي.

وخلال الاجتماع، صادق كاتس على أهداف الجيش الإسرائيلي للمرحلة المقبلة من الحرب على إيران، والتي من المقرر تنفيذها في الأيام المقبلة.

وأشاد كاتس برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على "قيادته للقرارات الإستراتيجية وتعزيز التنسيق مع الولايات المتحدة"، مثنيا على رئيس الأركان وقادة الجيش الاسرائيلي على ما وصفه بـ"الإنجازات العملياتية الكبيرة التي مهدت الطريق لتنفيذ الضربة التاريخية على المنشآت النووية الإيرانية".