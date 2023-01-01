اسرائيل تعلن استعادة ثلاثة جثث اسرى من غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أنه تمكن بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) من استعادة جثث ثلاثة اسرى إسرائيليين من قطاع غزة، وذلك في عملية خاصة نُفّذت الليلة الماضية داخل القطاع.

وأوضح بيان الجيش أن العملية أسفرت عن استعادة جثث كل من عوفرا كيدار، ويوناتان سمرانو، والرقيب أول شاي ليفينسون، الذين اختُطفوا من كيبوتس بئيري خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبحسب المعلومات التي نشرها الجيش الاسرائيلي في ، فإن عوفرا كيدار، البالغة من العمر 71 عاما، قتلت خلال عملية طوفان الاقصى من "كيبوتس بئيري"، حيث تم اختطافها بعد مقتل زوجها "شموئيل" في منزلهما في ذات اليوم.

كما أشار البيان إلى أن "يوناتان سمرانو" (21 عاما) قتل هو الآخر خلال معركة "طوفان الأقصى" على يد عناصر من حركة حماس، بعد أن تم اختطافه من نفس الكيبوتس.

أما الرقيب أول شاي ليفينسون (19 عامًا)، فقد قاتل ضمن طاقم دبابة في كتيبة "عوز" صباح ذلك اليوم، قبل أن يقتل خلال المعارك ويختطف جثمانه أيضا إلى داخل قطاع غزة.

وتمت العملية استنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة جمعها الشاباك وفرع المخابرات في الجيش، بمشاركة قوات من القيادة الجنوبية وفرقة غزة.

وبعد استعادة الجثث، جرى التأكد من هويات القتلى من خلال عمليات فحص أجرتها شرطة إسرائيلقبل أن يتم إبلاغ عائلاتهم.