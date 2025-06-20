باكستان تقترح ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام

إسلام آباد/سما/

أعلنت الحكومة الباكستانية أن إسلام أباد قدمت اقتراحا بترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام لعام 2026.



وأشار بيان نشرته الحكومة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" إلى أن المبادرة تأتي تقديرا لـ"التدخل الدبلوماسي الحازم" الذي أظهره ترامب أثناء النزاع الأخير بين الهند وباكستان.

وتعتقد إسلام آباد أن إجراءاته ساعدت على احتواء التصعيد وكانت عاملا حاسما في استقرار الأوضاع.

كما ذكر المنشور أن "العدوان الهندي كان غير مبرر وغير قانوني وأسفر عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال وكبار في السن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم السبت 10 مايو الماضي، أن الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق النار بشكل كامل وفوري عبر وساطة أمريكية.

ومن جانبها أفادت وزارة الخارجية الهندية بأن وقف إطلاق النار مع باكستان دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الخامسة من مساء اليوم ذاته بالتوقيت المحلي، وقد صدرت تعليمات للجانبين بتنفيذ هذا الاتفاق.

وقال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحق دار، إنه تم تفعيل القنوات العسكرية والخطوط الساخنة بين نيودلهي وإسلام آباد، ولفت إلى أن نحو 30 دولة شاركت في الجهود الدبلوماسية النشطة.