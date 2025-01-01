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كاتس يتحدث عن "كيف تنهار الديكتاتوريات"

الأربعاء 18 يونيو 2025 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس يتحدث عن "كيف تنهار الديكتاتوريات"



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "إعصار يمر فوق طهران"، متحدثا عن كيف تنهار الـ"ديكتاتوريات"، في إشارة إلى النظام الإيراني.


وكتب كاتس في منشور على منصة "إكس": "يمر إعصار فوق طهران. تقصف رموز الحكومة وتدمر، من هيئة الإذاعة والتلفزيون، وسرعان ما تطال أهدافا أخرى، ويفر حشد من السكان. هكذا تنهار الديكتاتوريات".


يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ قبل يومين هجوما على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، مما أدى إلى مقتل 3 موظفين على الأقل، وجرح عدد آخر.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تعليقا على الهجوم: "لقد هاجموا مركزا مدنيا لا يقول إلا الحقيقة، إنها قمة الجبن"، وأضاف: "إن هجوم إسرائيل على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية دليل يأس".

أما كاتس، فكان نشر قبل أيام منشورا على "إكس" هدد فيه سكان طهران، ما أثار حالة من الخوف، وانتشرت مشاهد لشوارع في العاصمة طهران مكتظة بالسيارات والمدنيين الفارين من المدينة خوفا من التهديدات الإسرائيلية.

وقد عاد كاتس وأوضح في منشور آخر قائلا إنه لم يقصد قصف المدنيين.

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