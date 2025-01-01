كاتس يعلن بدء فتح تدريجي للاقتصاد

القدس المحتلة/سما/

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على توصية الجيش وقيادة الجبهة الداخلية بتخفيف السياسة الدفاعية.



وعقد كاتس جلسة تقييم للوضع في مقر قيادة الجبهة الداخلية، بحضور قائد الجبهة اللواء رافي ميلو، والمدير العام لوزارة الدفاع، اللواء (احتياط) أمير بارام، ونائب قائد الجبهة، ورئيس أركان القيادة، ومسؤولين كبار آخرين.



وبعد انتهاء الاجتماع، قرر الوزير، استنادا إلى توصية رئيس الأركان وقائد الجبهة الداخلية، الموافقة على إدخال تغييرات على السياسة الدفاعية، وتخفيف التعليمات في جميع أنحاء البلاد بشكل تدريجي.

وقال: "إلى جانب القتال المكثف ضد إيران لإزالة التهديدات، سنفتح الاقتصاد تدريجيا، ونعيد الجمهور إلى حياته، ونعيد دولة إسرائيل إلى مسار النشاط والأمن"، موضحا أن "القرار المتعلق بالفتح التدريجي للاقتصاد والمناطق المختلفة يشكل رسالة نصر على العدو الإيراني".

وأضاف: "في الوقت الذي يسعى فيه إلى الإضرار بنا وفرض الإغلاق، فإننا نرد بهجمات ضده، ونواصل حماية السكان، ونبدأ في الوقت ذاته مسارا تدريجيا لإعادة فتح الاقتصاد والمناطق المختلفة، وذلك كله مع مراعاة الاعتبارات الأمنية".

وقال قائد الجبهة الداخلية: "بعد أن أجرينا تقييما شاملا للوضع، من منظور عام ومن زاوية الجبهة الداخلية بشكل خاص، ورأينا الصمود الكبير الذي أبداه السكان، والسلوك المثالي للمواطنين، أوصينا بإدخال بعض التسهيلات، وقد صادق الوزير، على ذلك".

وشدد على أن "هذا لا يعني أن الحرب قد انتهت. فعلى المواطنين الاستمرار في الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، عند سماع صفارات الإنذار، لأن ذلك ينقذ الأرواح، ويمنحنا القدرة على الاستمرار في مهاجمة إيران وإضعاف قدراتها".