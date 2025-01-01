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واشنطن : الساعات الـ48 المقبلة حاسمة في أزمة إيران واحتمالات اشتعالات المنطقة تتزايد..

الأربعاء 18 يونيو 2025 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن : الساعات الـ48 المقبلة حاسمة في أزمة إيران واحتمالات اشتعالات المنطقة تتزايد..



واشنطن / وكالات /

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين محليين تأكيدهم أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تطور الصراع بين إيران وإسرائيل، مع احتمال اللجوء إلى القوة العسكرية لدى فشل الحلول الدبلوماسية.

وذكرت قناة ABC أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الـ24 إلى الـ48 ساعة القادمة ستحدد مسار الأزمة مع إيران، مشيرة إلى أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا إذا لم تنجح الجهود الدبلوماسية.

وأفاد تقرير للقناة بأنه خلال اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع مستشاريه الرئيسيين في غرفة العمليات بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء، أكد المسؤولون أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة لتقييم إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي أو اللجوء إلى العمل العسكري.

وفي تصريحات سابقة، طالب ترامب إيران بـ"الاستسلام غير المشروط"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعرف مكان وجود المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، لكنها لا تخطط حاليا لاستهدافه. وحذر من أن صبر بلاده "أوشك على النفاد".

من جهة أخرى، بدأت الولايات المتحدة نقل حاملة الطائرات الهجومية "نيميتز" إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في الشرق الأوسط لتعزيز الحماية للقوات الأمريكية المنتشرة هناك.

وفي سياق متصل، قال ترامب أن أمريكا تسيطر بالكامل على المجال الجوي الإيراني، رغم امتلاك إيران أنظمة دفاع جوي متطورة.

وتتصاعد المخاوف من اتساع نطاق الصراع بعد تبادل إسرائيل وإيران القصف على مواقع متفرقة، خاصة مع تلميحات ترامب إلى احتمال انضمام واشنطن إلى الحرب ضد إيران.

وفي هذا الإطار، أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر مطلعة أن إيران جهزت صواريخ ومعدات عسكرية استعدادا لضرب قواعد أمريكية في المنطقة إذا تدخلت الولايات المتحدة في صراعها مع إسرائيل.

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