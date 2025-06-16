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الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الخميس

الثلاثاء 17 يونيو 2025 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الخميس



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، حارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 4-5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 4-5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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