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إيران تعلن إعدام "جاسوس الموساد" الإسرائيلي إسماعيل فكري شنقا

الإثنين 16 يونيو 2025 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلن إعدام "جاسوس الموساد" الإسرائيلي إسماعيل فكري شنقا



طهران /وكالات /

أعلنت إيران اليوم الاثنين، إعدام "جاسوس الموساد" الإسرائيلي إسماعيل فكري شنقا بعد إتمام الإجراءات القضائية الجنائية كاملة، وتأييد الحكم وتصديقه من قبل المحكمة العليا في البلاد.

 

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إنه أُعدم صباح اليوم إسماعيل فكري، الجاسوس المرتبط بجهاز "الموساد" الإسرائيلي، والذي كان ينشط داخل إيران بهدف جمع معلومات أمنية وتنفيذ مهام تخريبية، وذلك بعد استكمال المراحل القضائية وتأييد الحكم من قبل المراجع العليا.

 

وذكرت أنه وجهت إليه تهمتا "المحاربة والإفساد في الأرض"، وقد تم تنفيذ حكم الإعدام فيه صباح اليوم بعد استيفاء كامل إجراءات المحاكمة الجنائية، وتثبيت الحكم في المحكمة العليا.

وأوضحت أن فكري اعتقل في ديسمبر 2023 خلال عملية فنية واستخباراتية معقدة نفذت داخل البلاد، بينما كان لا يزال على تواصل مباشر مع جهاز التجسس والإرهاب التابع للنظام الصهيوني.

وبحسب الوثائق الرسمية في الملف القضائي، فقد سعى إسماعيل فكري خلال فترة تعاونه مع الموساد إلى تسريب معلومات حساسة ومصنفة تتعلق بأمن إيران إلى أعداء البلاد، مقابل تلقيه مكافآت مالية. وقد أظهرت التحقيقات أن فكري أقام خلال فترة تعاونه اتصالات مباشرة مع ضابطين من ضباط الموساد.

وفي البداية، وبعد أن تم تجنيده والموافقة عليه من قبل الضابط الأول في جهاز الموساد، بدأ إسماعيل فكري تنفيذ مهامه الاستخباراتية لصالح جهاز الموساد.

وقد كشفت عمليات استرجاع البيانات من أجهزته الإلكترونية عن وجود مراسلات بينه وبين ضابط الموساد، حيث تلقى منه تعليمات مباشرة بجمع معلومات محددة وتسليمها إلى الجهاز.

ووفقا للوثائق، فقد سعى فكري إلى تسليم معلومات سرية ومصنفة، شملت مواقع ومقار أمنية حساسة، وبيانات تتعلق بأشخاص محددين، ومهام تنظيمية خاصة، وكان ينقل هذه المعلومات عبر وسائل اتصال آمنة إلى ضباط الموساد.

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