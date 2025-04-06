مصر: شكوى طالبات تكشف عن واقعة تحرش مروعة في مدرسة مصرية

القاهرة/سما/

شهدت محافظة الوادي الجديد في جنوب غرب مصر أزمة جديدة بتعدي معلم بالتحرش الجسدي بعدد من الطالبات داخل المدرسة في واقعة جديدة تضاف لسلسلة وقائع تحرش مدرسي في مصر.



وأثارت واقعة التحرش بطالبات في إحدى المدارس التابعة لإدارة الخارجة التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، موجة غضب واسعة، حيث أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق، بعد تلقي شكوى من طالبات يدّعين تعرضهن لتحرش جسدي من قِبل أحد المعلمين بالمدرسة.

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن محافظة الوادي الجديد، تقدم عدد من الطالبات بشكوى تفيد بتعرضهن لتحرش جسدي من معلم بالمدرسة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة الأفعال أو هوية المتهم حفاظاً على سرية التحقيق.

وأوضحت محافظة الوادي الجديد أنه فور تلقي الشكوى أحال المحافظ الواقعة إلى النيابة العامة التي بدأت تحقيقاتها على الفور، حيث تشمل الإجراءات استجواب المتهم وسماع أقوال الطالبات وأولياء أمورهن، والتحقق من أي أدلة متاحة.

وأكد محافظ الوادي الجديد أن المحافظة لن تتهاون في التعامل مع أي تجاوزات أخلاقية أو إنسانية داخل المدارس، مشدداً على أن "حماية الطلاب والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة هي أولوية قصوى" مشيرا إلى أن المحافظة ستراقب عن كثب نتائج التحقيقات لضمان تحقيق العدالة وتعزيز قيم المجتمع.

وحذرت المحافظة من تداول أي معلومات أو بيانات تخص الطالبات أو المتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي تجاوزات قد تؤثر على سير التحقيقات أو تُلحق الضرر بسمعة الأطراف.

وتُعد قضايا التحرش في المدارس من القضايا الحساسة في مصر، حيث تُثير قلق الأسر بسبب تأثيرها النفسي والاجتماعي على الضحايا، ووفقاً لقانون العقوبات المصري، يُعاقب مرتكب جريمة التحرش بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وقد تصل إلى 7 سنوات في حالات هتك العرض أو التحرش بقاصرات.

كما ينص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، على حماية الأطفال من العنف والاستغلال، مع إلزام الجهات المعنية باتخاذ إجراءات فورية لحماية الضحايا.

وتشير تقارير سابقة إلى حوادث مشابهة في مصر مثل قضية معلم بمدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات بشبرا عام 2020، حيث قُضي بفصله بعد ثبوت تحرشه بطالبات على مدار سنوات، وفي فبراير الماضي أحالت النيابة الإدارية معلم رياضيات بالقاهرة إلى المحاكمة التأديبية بتهمة التحرش بتلميذة، بجانب قضية هتك عرض طالب داخل مدرسة في مدينة دمنهور داخل مدرسة.