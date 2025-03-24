موقع عبري : مقترح مصري جديد لوقف الحرب وإسرائيل تشترط جدول زمني لنزع سلاح حماس ..

القدس المحتلة/سما/

طرح الوسيط المصري مقترحا باطلاق سراح جميع المحتجزين الـ59 أحياء وأمواتا خلال شهر الى شهر ونصف، حسبما ذكر موقع واللا العبري.

وينص المقترح على إطلاق سراح جميع المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقال الموقع إنه سيتم إطلاق سراح 5 محتجزين بحلول نهاية الأسبوع المقبل.







وأوضحت مصادر بحسب تقرير موقع واللا العبري، أن إسرائيل مهتمة بتحديد جدول زمني لنزع سلاح حماس، وأن مقترحاً إسرائيلياً بشأن سيطرة إسرائيل على توزيع المساعدات الإنسانية تم رفضه.

وذكرت تقارير أن إسرائيل ترفض الانسحاب من القطاع قبل إطلاق سراح كافة المحتجزين.

وأضافت التقارير حسب الموقع، أن حماس مهتمة بالحصول على ضمانات وجدول زمني لوقف الحرب في قطاع غزة.