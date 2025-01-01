8 ألوان أساسية لموضة شتاء 2025 أبرزها البرغندي ..

سما / وكالات /

حان الوقت لإجراء بعض التعديلات الضرورية على خزاناتنا، ولكن من المهم أن نتعرف أولاً إلى أبرز اتجاهات ألوان خريف وشتاء 2024 - 2025، والتي طغت عليها النغمات الرصينة، فبجانب الأحمر الجرئ كان للبرغندي حصة كبيرة على خشبات عروض الأزياء الجاهزة هذا العام فلم تخلُ منه مجموعة تقريباً، كما بزغ نجم الرمادي والأخضر الكاكي، تابعي القراءة لتتعرفي إلى المزيد لتؤسسي لخزانة مليئة بالقطع الكلاسيكية التي تدوم إلى الأبد، وربما تملكين بعضاً منها بالفعل، لذا لن تكوني في حاجة إلى إنفاق تكلفة إضافية.

الأحمر الجريء سيعزز جمالك في شتاء 2025



لم يغب الأحمر الجرئ عن عروض أزياء خريف وشتاء 2024 – 2025، فتكرر في أغلب المجموعات وقدمت منه إطلالات كاملة، من جهتنا أحببنا الطاقم الصوف المحبوك يدوياً الذي أطلت به عارضة ماركة Aknvas، والذي تألف من كنزة متوسطة الطول مميزة بأكمام الطويلة التي تغطي كف اليد والتنورة الطويلة مستقيمة القصة، نسقي هذه الطلة الشتوية مع بوت أسود برقبة متوسطة الطول، واحملي حقيبة دلو من نفس لون الحذاء.

البني الداكن حليف أناقتك في العام الجديد



يواصل البني الداكن حضوره في خريف وشتاء 2024، بعدما سجل حضوراً قوياً على مدارج العروض العالمية، ستحبين مثلنا الفستان الطويل والمحتشم والمميز بحوافه غير المتساوية Asymmetrical Dress من مجموعة ماركة بوتيغا فينيتا Bottega Veneta، التصميم الذي نراه مناسباً لإطلالات المحجبات، يمكنك تنسيقه مع بوت طويل من نفس لونه، وأكملي اللوك باعتمار طرحة سوداء، واحملي حقيبة باللون الأحمر أو الأصفر المستردة، وارتدي مجوهرات من الذهب الأصفر.

الوردي الفاتح من أبرز صيحات ألوان 2025



نافس اللون الوردي الفاتح بقوة؛ ليحتل مكانة بارزة ضمن لائحة صيحات الألوان الدارجة في 2025، اللون الذي ينسجم مع مختلف ألوان البشرة، وجدناه بكثرة في عرض ماركة كارولينا هيريرا Carolina Herrera حيث أطلت إحدى العارضات ببدلة تويد ذات تصميم عصري فريد؛ حيث أتت بجاكيت متوسط الطول مصمم بأكتاف بارزة ومزين بتطريز ناعم وشورت طويل يلامس الركبة بالكاد، نسقيها خلال المساء مع حذاء مدبب من نفس لونها، وتممي أناقتك بكلاتش فضي وأقراط متدلية من الذهب الأبيض.

اللون الجملي لن يفارق خزانتك في شتاء 2025



في عرف خبراء وعشاق الموضة يعتبر الجملي هو الأسود الجديد لكونه من الألوان التي يسهل تنسيقها مع مختلف الملابس المتوفرة في خزاناتنا، رصدنا في مجموعة ماركة يودون تشوي Eudon Choi إطلالة مونوكروم مكونة من بدلة أدخل جاكيتها في البنطال ليبرز طول العارضة، نسقت مع معطف متوسط الطول وبوت بكعب عالِ رفيع، أكملي هذا اللوك الأنيق بأقراط Studs من الذهب الأصفر واحملي حقيبة كتف سوداء متوسطة الحجم.

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البرغندي نجم شتاء 2025 سيملأ خزانتك



بمتابعة عروض الأزياء العالمية وحسابات مدونات الموضة على إنستغرام، ستلاحظين الحضور الطاغي للون البرغندي، ما يعني أنه سيكون نجم الشتاء المقبل، اللون المفضل لصاحبات الذوق الرفيع، قدمته ماركة جيادا Giada ضمن أحدث مجموعاتها، فظهرت إحدى العارضات مرتديه كنزة برغندية قصيرة بياقة مرتفعة وأكمام منفوخة منسقة مع تنورة Wrap طويلة من نفس لونها، وقد أحببنا تنسيقها مع البوت الطويل الأخضر الكاكي والحقيبة الأرجوانية الفاتحة، ستبدو أقراطك الناعمة المصممة من الذهب الأبيض رائعة على هذه الطلة.

تبني موضة الأزرق الداكن سهل التنسيق



يذكرنا اللون الأزرق الداكن Navy Blue بالإطلالات المدرسية، لذا هو يناسب تماماً الأزياء الرسمية مثل المعاطف والجاكيتات، على طريقة عارضة ماركة مايكل كورس Michael Kors ارفعي من مستوى إطلالتك الكاجوال ونسقي الكنزة البيضاء مرتفعة الياقة والبنطلون الجينز الأزرق واسع الأرجل مع بليزر أزرق داكن طويل، وزيني خصرك بحزام جلد بني داكن، على أن يكون الحذاء والحقيبة من نفس لونه.

الرمادي بمختلف نغماته رفيقك في 2025



أهدتنا عروض الأزياء العالمية باقة واسعة من الأزياء المصممة باللون الرمادي المعروف برصانته وأناقته، اللون المفضل للكثيرات، أدرجته ماركة موموني Momoni بأكثر من طلة في مجموعة خريف وشتاء 2024 – 2025، ولكننا أحببنا الطلة المكونة من كنزة صوف قصيرة واسعة بياقة عالية وتنورة A Line مزينة في جانب منها بكسرات البليسيه، وننصحك بإكمال هذه الطلة الدافئة والراقية ببوت طويل باللون الأسود أو البني الداكن، واحملي حقيبة Pouch من نفس لون الحذاء.

الأخضر الكاكي لن تستغني عنه هذا الموسم



كالعادة حجز الأخضر الكاكي لنفسه مكاناً على مدارج العروض، وقُدمت منه قطع تفيض رقياً وفخامة تعدنا بموسم شتوي رائع، أعجبتنا التنورة الـA Line المزودة بسحاب أمامي ومزينة بشق من مجموعة ماركة بربري Burberry، والتي نسقت مع قميص أخضر مزين بطبعة Paisley الكلاسيكية وسكارف من نفس اللون والنقشة، تممي هذا اللوك الخريفي المميز ببوت كاكي متوسط الطول وحقيبة Baguette من اللون عينه.