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قناة "أم تي في" تتهم "حزب الله" بالتحريض ضدها والتسبب بدمار لبنان تحت شعار "تحرير القدس"

الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 01:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة "أم تي في" تتهم "حزب الله" بالتحريض ضدها والتسبب بدمار لبنان تحت شعار "تحرير القدس"



بيروت/سما/

اعتبرت قناة "أم تي في" اللبنانية أن ""حزب الله" يواصل أسلوبه القديم بالضغط على القضاء والتحريض ضد الإعلام الذي يخالفه الرأي". واتهمته بالتسبب بدمار لبنان تحت شعار "تحرير القدس"


وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني: "بعد توقيف ثلاثة من "الفاشينيستاز" بتهمة التحريض على المحطة وإعلاميّيها وهدر دمائهم، تعمل رنا الساحلي، التي تتولّى مسؤوليّة الإعلام في حزب الله خلفا للحاج محمد عفيف، على الضغط من أجل إطلاقهنّ، عبر الدعوة الى التجمّع أمام مكتب الجرائم المعلوماتيّة حيث يخضعن للتحقيق".

وأضافت: "من الواضح أنّ الحزب الذي تسبّب بدمار لبنان تحت شعار تحرير القدس، بات بحجم التدخّل لتحرير "الفاشينيستاز"، مع تأكيد محطة "أم تي في" أنّ الدعاوى المقدّمة ضدّها تحفظ حقّ الانتقاد والتعبير عن الرأي، ولكنّ المدّعى عليهنّ الموقوفات حرّضن ضدّ المحطة وإعلامييها ورفضن حذف منشوراتهنّ والتعهّد بعدم تكرار أفعالهنّ".

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