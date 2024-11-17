"حزب الله" ينشر "بطاقة سلاح لصاروخ فجر 5"

بيروت/سما/

نشر "حزب الله" فيديو تحت عنوان "بطاقة سلاح لصاروخ فجر 5"، يعرّف عن مميزات وقدرات الصاروخ الذي استخدم في استهداف قواعد عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقتي حيفا والكرمل.



وأوضح "حزب الله" أن "صاروخ فجر 5 يتميز بقطر 333 ملم، ووزن الرأس الحربي 175 كغ والمدى 75 كلم، فيما يبلغ الوزن الكلي 915 كغ، والطول 6.5 م".

وأضاف: " فجر 5 صاروخ أرض – أرض تكتيكي، يستخدم في القصف المساحي، ولضرب أماكن التحشدات والتعزيزات العسكرية خلف خطوط الجبهة، ويمكن إطلاق صاروخ فجر5 من منصات ثابتة أو متحركة، ويعمل بالوقود الصلب الثنائي، كما دخل الخدمة في حرب 2006".

وعرض "حزب الله" مشاهد من عملية استهداف قواعد عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقتي حيفا والكرمل بصواريخ "نصر 1" و"فجر 5".