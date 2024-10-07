تفاعل واسع مع حديث "أبو عبيدة" عن الأردني الجازي

غزة/سما/

عل ناشطون على نطاق واسع مع كلمة الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" الاثنين، بمناسبة الذكرى الأولى لمعركة "طوفان الأقصى".



وأثار حديث "أبو عبيدة" عن عملية الشهيد الأردني ماهر الجازي، الذي قتل ثلاثة إسرائيليين في معبر "الكرامة" الشهر الماضي، تفاعلا واسعا.



وقال "أبو عبيدة": "يُشعل البطل ماهر الجازي فتيل جبهة أردنية عربية أصيلة ملتحمة شعورياً وتاريخياً وجغرافياً مع بلادنا وشعبنا".



كما تفاعل ناشطون مع توبيخ "أبو عبيدة" للدول العربية المطبعة، واصفا حالهم بعبارة "أنظمة مطبعة عاجزة مسكينة لا تقف إلا في خانة المفعول به".



وقال ناشطون إن "أبو عبيدة" انتقل في وصف الدول المطبعة من عبارة "لا سمح الله" التي اشتهر بها مطلع الحرب، إلى "المفعول به".



وكان "أبو عبيدة" أكد خلال الكلمة التي نعى بها قائد حركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، على مواصلة المقاومة لقتالها ضد الاحتلال، محذرا من أن لا سبيل لإخراج الأسرى الإسرائيليين سوى بوقف الحرب.