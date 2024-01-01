اليوم ..افتتاح العام الدراسي بالضفة دون غزة ..

رام الله/سما/

بدأ العام الدراسي لهذا العام 2024-2025 محافظات الضفة، صباح اليوم الاثنين، بينما حرم أكثر من 630 ألف طالب من مقاعد الدراسة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، بينهم أكثر من 58 ألف طفل حرموا من فرحة دخول الصف الأول بالمدرسة

وانطلق العام الدراسي الجديد في ظل إبادة متواصلة على شعبنا في قطاع غزة وانتهاكات احتلالية متواصلة في الضفة وسط إغلاق المناطق.

وعلى غير العادة فإن هذا العام يختلف عن سابقاته؛ فعدوان الاحتلال على غزة تسبب باستهداف أكثر من 25000 طفل/ة ما بين شهيد وجريح؛ منهم ما يزيد عن 10000 من طلبة مدارسنا وسط تدمير 90 % من مباني المدارس الحكومية البالغ عدد أبنيتها 307.

هذا الحال في القطاع لا يختلف عن واقع حال التعليم في القدس، وهو الذي لا يزال تحت وطأة سياسات الأسرلة والتهويد، والأمر ذاته ينطبق على المناطق المسماة (ج)، وحتى على مراكز المدن والمخيمات التي باتت مسرحاً لعمليات تدميرية يشنها الاحتلال وما حصل في جنين وطولكرم ومخيماتهما أقرب مثال لتوصيف هذه الانتهاكات.

وأشارت وزارة التربية إلى أن 90% من الأبنية المدرسية في جميع محافظات القطاع تضررت، فيما حرم 39 ألف طالب من أداء امتحان الثانوية العامة للعام المنصرم.

وفي محافظات الضفة، بلغ المجموع الكلي للطلاب 806 ألفا و361 طالب وطالبة، بينهم 616 ألفا و757 يلتحقون بالمدارس الحكومية، و45 ألفا و500 طالب في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، و144 ألفا و104 طلاب في المدارس الخاصة.

ويبلغ عدد المدارس في الضفة 2459 مدرسة، بينها 1937 مدرسة حكومية، و96 مدرسة تابعة لوكالة الغوث، و426 مدرسة خاصة.

ويبلغ مجموع المعلمين في المدارس قرابة 51 ألفا و500 معلم ومعلمة، بينهم 39 ألفًا و500 في المدارس الحكومية، و1947 معلم ومعلمة في مدارس "أونروا"، و10 آلاف معلم ومعلمة في المدارس الخاصة.